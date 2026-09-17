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Мерцу грозит отставка: что начало происходить в Германии

Всего через 16 месяцев после прихода к власти позиции Фридриха Мерца оказались под давлением

17 сентября 2026, 12:07
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с серьезным внутрипартийным давлением накануне ключевых земельных выборов. Как пишет Politico, представители его Христианско-демократического союза (ХДС) в частных разговорах уже обсуждают вопрос о том, сможет ли нынешний канцлер сохранить свой пост в случае нового политического провала.

Мерцу грозит отставка: что начало происходить в Германии

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Речь идет о выборах в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине, которые запланированы на воскресенье, 20 сентября. По данным издания, в руководстве партии опасаются, что возможные слабые результаты ХДС усилят разговоры о необходимости смены канцлера для остановки падения поддержки правительства.

На этом фоне положение самого Мерца в общественном мнении заметно ухудшилось. Согласно приведенному Politico опросу, его уровень поддержки опустился до 14%. Рейтинг партийного блока ХДС/ХСС также достиг 18% — минимального показателя в рамках приведенного исследования.

Одновременно укрепляются позиции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В том же опросе она получила 29% и вышла на первое место.

Для ХДС дополнительным сигналом стали недавние выборы в Саксонии-Анхальт. Там АдГ заняла первое место и приблизилась к абсолютному большинству, тогда как поддержка ХДС, по данным Politico, сократилась более чем вдвое.

Теперь внимание приковано к предстоящим голосованиям в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Их результаты могут усилить внутрипартийную дискуссию о политическом будущем канцлера и правительства.

Ситуация особенно чувствительна для Германии, которая после 16 лет правления Ангелы Меркель долго воспринималась как один из главных символов политической стабильности в Европе. При этом нынешний кризис напоминает события конца 2024 года, когда распалась правящая коалиция предыдущего канцлера Олафа Шольца.

По данным Politico, за развитием ситуации внимательно следят европейские и международные партнеры Германии. Пока вопрос о смене Мерца остается предметом внутрипартийных обсуждений, однако предстоящие земельные выборы способны существенно повлиять на дальнейшую политическую ситуацию в стране. 

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Источник: https://www.politico.eu/article/germany-friedrich-merz-scenarios-elections-cdu/
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