Тайное подразделение Германии за две недели вооружает Украину

В Министерстве обороны Германии действует небольшое засекреченное подразделение, которое стало одним из ключевых механизмов военной помощи Украине. Sonderstab Ukraine может договариваться о поставках вооружения всего за две недели, в то время как традиционные немецкие процедуры закупок способны длиться гораздо дольше. Об этом пишет Financial Times.

Германия. Фото: из открытых источников

Команда работает в крыле Минобороны Германии с высоким уровнем безопасности. Некоторые собеседники издания называют его "партизанским отрядом". Сейчас в Sonderstab Ukraine работает менее 20 человек. Возглавляет подразделение бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя Tornado.

Сам Кашке объясняет эффективность команды короткой цепочкой принятия решений. По его словам, это позволяет подразделению оставаться мобильным и гибким.

Sonderstab Ukraine возник после начала полномасштабного вторжения в РФ. Сначала это был ситуационный центр, который следил за ходом боевых действий и информировал немецкое политическое руководство. В июле 2022 года его официально превратили в специальный штаб, который начал искать способы обеспечения Украины необходимым вооружением.

Механизм работы прост: Украина сообщает о необходимости, а немецкая сторона ищет соответствующие системы и финансирует их поставки. В то же время, команда анализирует, как вооружение работает непосредственно на поле боя, и учитывает этот опыт при последующих закупках.

Одним из примеров стали разведывательные дроны Quantum Systems. После их применения украинскими военными Германия начала оплачивать новые поставки беспилотников и закупать другое вооружение у производителей.

Среди наиболее известных результатов работы спецштаба – финансирование первой системы ПВО IRIS-T для Украины. Впоследствии эти комплексы стали важной частью украинской противовоздушной обороны.

За время полномасштабной войны Берлин прошел путь от передачи Украине техники из запасов Бундесвера до масштабных закупок вооружения в оборонной промышленности. Именно Sonderstab Ukraine стал одним из механизмов, позволивших сделать этот процесс значительно быстрее.

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