Мерцу загрожує відставка: що почало відбуватися у Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіткнувся із серйозним внутрішньопартійним тиском напередодні ключових земельних виборів. Як пише Politico, представники його Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у приватних розмовах уже обговорюють питання про те, чи зможе нинішній канцлер зберегти свою посаду у разі нового політичного провалу.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про вибори у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні, які заплановані на неділю, 20 вересня. За даними видання, у керівництві партії побоюються, що можливі слабкі результати ХДС посилять розмови про необхідність зміни канцлера для зупинення падіння підтримки уряду.

На цьому тлі становище самого Мерца у громадській думці помітно погіршилося. Згідно з опитуванням Politico, його рівень підтримки опустився до 14%. Рейтинг партійного блоку ХДС/ХСС також досяг 18% — мінімального показника в рамках наведеного дослідження.

Одночасно зміцнюються позиції правої партії Альтернатива для Німеччини (АдН). У тому самому опитуванні вона отримала 29% і вийшла на перше місце.

Для ХДС додатковим сигналом стали нещодавні вибори Саксонії-Анхальт. Там АдН посіла перше місце і наблизилася до абсолютної більшості, тоді як підтримка ХДС, за даними Politico, скоротилася більш ніж удвічі.

Тепер увага прикута до майбутніх голосувань у Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії. Їхні результати можуть посилити внутрішньопартійну дискусію про політичне майбутнє канцлера та уряду.

Ситуація особливо чутлива для Німеччини, яка після 16 років правління Ангели Меркель довго сприймалася як один із головних символів політичної стабільності в Європі. При цьому нинішня криза нагадує події кінця 2024 року, коли розпалася правляча коаліція попереднього канцлера Олафа Шольца.

За даними Politico, за розвитком ситуації уважно стежать європейські та міжнародні партнери Німеччини. Поки що питання про зміну Мерця залишається предметом внутрішньопартійних обговорень, проте майбутні земельні вибори здатні суттєво вплинути на подальшу політичну ситуацію в країні.

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