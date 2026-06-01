Мерцу вынесли скрытый вердикт: немцы ответили, нужен ли Германии другой канцлер

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил важный сигнал от общества на фоне продолжающихся дискуссий о будущем правящей коалиции и рейтингах консервативного блока ХДС/ХСС. Несмотря на критику со стороны части однопартийцев и политических оппонентов, большинство немцев не считают, что смена главы правительства автоматически улучшила бы позиции консерваторов. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, проведенного институтом Forsa по заказу телеканала RTL и журнала Stern.

Согласно данным опроса, более половины респондентов уверены, что замена Мерца не принесла бы блоку ХДС/ХСС дополнительной поддержки среди избирателей.

Такого мнения придерживаются 53% участников исследования. Лишь 41% опрошенных полагают, что консервативный альянс мог бы добиться лучших результатов, если бы его представлял другой канцлер.

Особенно показательными оказались настроения среди собственных сторонников ХДС/ХСС. Несмотря на традиционную поддержку руководства партии, почти каждый второй сторонник блока допускает, что альтернативный лидер мог бы оказаться более успешным на следующих выборах. Однако большинство избирателей консерваторов все же продолжают связывать политические перспективы объединения именно с нынешним канцлером.

Полученные результаты стали важным аргументом для окружения Мерца, которое в последние недели сталкивалось с критикой на фоне сложной экономической ситуации и споров вокруг миграционной политики. В то же время исследование показывает, что внутри электората ХДС/ХСС сохраняются сомнения относительно способности партии значительно нарастить поддержку без кадровых изменений.

Политологи отмечают, что опрос нельзя рассматривать как безусловный триумф канцлера. Скорее речь идет о том, что немецкое общество пока не видит очевидной альтернативы нынешнему руководителю правительства. Это оставляет Мерцу пространство для укрепления собственных позиций, но одновременно сигнализирует о необходимости демонстрировать более убедительные результаты в работе кабинета министров.

