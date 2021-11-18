Меркель дважды поговорила с непризнанным Лукашенко: что думают эксперты

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель уже дважды позвонила самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Варшава подобный подход критикует, равно как разговоры президента Франции с президентом РФ по этому же поводу.

Ангела Меркель и Александр Лукашенко - фото: Telegraf

Почему Меркель идет на фактическую легализацию Лукашенко? Или это проявление истиной дипломатии? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Меркель не отходит от своего принципа политики "открытых дверей", несмотря на массу критики за прошлый миграционный кризис в 2015 году

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что выглядит ситуации, конечно, некрасиво. Ведь Меркель стала первым лидером стран ЕС, пошедшим на диалог с Лукашенко после скандальных выборов августа-2020, в результате которых он в очередной раз нарек себя президентом. Но тут всё не так просто, подчеркивает эксперт.

"Надо понимать, что Меркель – уходящий политик. И звонки она делала уже в статусе и.о. канцлера, когда после сентябрьских выборов в Бундестаг идут переговоры о создании новой коалиции, о кандидатуре нового канцлера. Так что Меркель уже не несет такого груза ответственности, как кто-либо другой, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Второй момент – Меркель не отходит от своего принципа политики "открытых дверей", несмотря на массу критики за прошлый миграционный кризис в 2015 году".

По словам эксперта, ситуация, когда несколько тысяч человек, в основном из Ирака, хотят попасть в Германии – не новость. При этом Меркель придерживается взглядов, что Европа не закрытый континент, и кто хочет попасть туда – должен иметь на это право.

"У нас есть определенные европейские ценности, через которые уходящий канцлер Германии не может переступить. Тогда как в Польше у власти стоят правые популисты, которые выступают против миграции. И даже если мигранты пойдут дальше в Германию, для польской власти пропустить их – уже реальная репутационная потеря. Кстати, в Европе немало политиков, выступающих против миграционной открытости, которую проповедует Меркель", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Лукашенко же, по словам политтехнолога, решает свои задачи – возможность выйти на переговоры с европейцами, укрепить свою власть. А Путин свою глобальную задачу – развал ЕС. Ведь миграционный кризис углубляет расколы между государствами Евросоюза.

"С каждой из стран по отдельности Путину удобнее иметь дело, чем с ЕС, который в силу ряда обстоятельств настроен не так лояльно к РФ, как ему хотелось бы. Путин считает себя символом антиглобализма, тогда как ЕС – символ глобализма. И победить в этом противостоянии – крайне важно для российского лидера", – поясняет Алексей Голобуцкий.

Меркель или не понимает, или делает вид, что не понимает сути происходящего

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что миграционный кризис нужно рассматривать не столько как инспирированный Лукашенко, сколько как срежиссированный Путиным. Отсюда и плясать. И вряд ли европейцы этого не понимают, считает он. Именно поэтому прямые переговоры Меркель с Лукашенко выглядит нелепо.

"Лукашенко лишь используется Путин для гибридного шантажа ЕС. При этом Путин рядится в роль посредника, но подталкивает лидеров ЕС к игре по его правилам. Меркель ведь сперва позвонила Путину. Просила повлиять на Лукашенко. А Путин отправил ее общаться напрямую с Лукашенко. И с августа 2020 года впервые после скандальных выборов в Беларуси лидер страны ЕС (хоть и лидер уходящий) говорила с непризнанным белорусским президентом. При этом ни о чём не договорились. Зато легитимизация Лукашенко состоялась. Скорее всего, в дальнейшем вернутся к формуле посредничества через Путина. Уверен, что по неофициальным каналам он за это уже потребовал ускорение сертификации "Северного потока-2", возможно – давления на Украину с целью урегулирования конфликта на Донбассе по российскому сценарию", – отмечает Анатолий Октисюк.

По его мнению, Меркель или не понимает, или делает вид, что не понимает сути происходящего. А суть в том, что РФ использует миграционный кризис для решения своих геополитических задач, включая подсаживание ЕС на энергетический крючок.

"Меркель, уходя из политики, открыто показала себя как пророссийский игрок. Не удивительно, что это вызвало возмущение у представителей ЕС из Восточной Европы, в первую очередь, у Польши, – акцентирует эксперт. – Вместо того, чтобы продвигать более жесткие санкции против РФ и РБ (которые уже связаны как Союзное государство), Меркель и Макрон стараются найти компромисс с Путиным или Лукашенко. Хоть компромиссов с ними быть не может".

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