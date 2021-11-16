Беженцы штурмуют границу Польши: чем ситуация опасна для Украины

У белорусско-польской границы – очередное обострение из-за атак мигрантов. Польские пограничники вынуждены были пустить в ход слезоточивый газ и водометы. При этом непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что готов отправить беженцев домой, но они якобы этого не хотят.

Беженцы на границе Польши и Беларуси - фото: belta.by

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию, которая обострила полемику о европейских ценностях и обросла уже множеством версий, включая российский след.

Россияне в РБ проводят спецоперацию с мигрантами, чтобы иметь возможность при гипотетической войне с Украиной использовать территорию Беларуси как плацдарм для вторжения в нашу страну

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что миграционные атаки на страны Европейского Союза (ЕС) со стороны Республики Беларусь (РБ) – дело рук руководства и спецслужб Российской Федерации (РФ).

"Такое давление на ЕС – через РБ – осуществляется Путиным, чтобы легитимизировать режим Лукашенко. Ему нужен этот игрок, он его использует в течение длительного времени. Но Лукашенко не признан ЕС, США, большинством цивилизованных стран мира. И это ослабляет возможности Путина по воздействию на Европу и мировое сообщество. Потому осуществляется давление с помощью мигрантов, чтобы европейцы дрогнули, пошли на взаимодействие с Лукашенко. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель уже провела вчера с ним телефонный разговор. И это опасный прецедент", – считает генерал.

Он подчеркивает, что Украина не соглашалась, не соглашается и, надо думать, не согласиться вести переговоры с сепаратистами донбасских псевдореспублик во многом потому, что помнит, как россияне провернули подобный финт в 90-х в Молдове. Не в полной мере, но всё же.

"Тогда руководство Молдовы пошло на переговоры с Приднестровьем. И россияне, спровоцировавшие тот конфликт, как в 2014-м на Донбассе, тут же нарекли себя миротворцами – и встали в стороне. А все экономические вопросы повесили на Молдову, – поясняет Игорь Романенко. – Более того – Россия даже готовила федерализацию Молдовы с Приднестровьем, чем занимался тот самый Дмитрий Козак (в данный момент – заместитель руководителя Администрации президента РФ – прим. ред.), который работает сейчас в этом же направлении с Украиной. Американцы за сутки до прилета Путина в Молдову для подписания договора о федерализации, сломали эти планы. И для нас это – серьезный урок. Нам нельзя скатываться в такое".

Нельзя, уверен генерал, и европейцам признавать режим Лукашенко, вести с ним какие-то переговоры. Особенно после того, что самопровозглашенный президент творил в последний год: жесткое подавление акций протеста, массовые аресты оппозиции, принудительная посадка самолета в аэропорту "Минск" в мае, теперь – атаки на границы ЕС с помощью обманутых российскими и белорусскими спецслужбами мигрантов.

И потому, что отдельные политики, чиновники и пропагандисты пытаются сделать акценты на том, что Польша и Литва якобы ведут себя антигуманно, не по-европейски. И Украина, мол, тоже делает соответствующие заявления, укрепляет северную границу. Как после этого ее можно принимать в ЕС? Оценка идет с гуманитарной точки зрения. Без углубления в суть вопроса. Без анализа ситуации. А суть в том, что мигранты доставляются в РБ организованно. Чтобы переправлять такое количество человека, надо арендовать самолеты, задействовать авиацию, вести некие дипломатические действия. Это однозначно серьезная управленческая и организационная работа с признаками проведения спецоперации", – подчеркивает Игорь Романенко. "Происходящее напрямую касается и Украины. И потому, что миграционные потоки могут в какой-то момент направить на наши границы

Он также акцентирует, что легитимизация Лукашенко, абсолютно управляемого Путиным, лишь одна из целей миграционной операции в районе белорусско-польской границы.

использовать территорию Беларуси как плацдарм для вторжения в нашу страну. От границ РБ до Киева – около 150 км. Для танков – не расстояние, – поясняет генерал. – Учитывая все эти факторы, Путин манипулирует ситуацией, надеясь достичь нужных себе целей и в Украине (вернуть в орбиту российского влияния), и в ЕС (ослабление санкций, заключение долгосрочных газовых контрактов, скорейшая сертификация "Северного потока-2" и так далее)". "Также россияне в РБ проводят спецоперацию с мигрантами, чтобы иметь возможность при гипотетической войне с Украиной (а эскалация у наших границ вряд ли случайно происходит второй раз за год),

Европа рискует превратиться, что называется, в проходной двор

По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, ситуация, которая сложилась с мигрантами на белорусско-польской границе, превратилась в патовую практически для всех ее участников.

"РБ, которая таким образом хотела надавить на Европу, теперь вынуждена кормить и обеспечивать всем необходимым т.н. беженцев. А они фактически уничтожают белорусскую природу, некоторые пытаются двинуть в глубь Беларуси. И все создают сложности на приграничной территории, в том числе в коммуникациях между проживающими там поляками и белорусами, – поясняет Михаил Дяденко. – С другой стороны – Польша, которая не хочет пропускать мигрантов в сторону Германии. По законодательству ЕС, она обязана будет принять их обратно и разместить у себя. Чего польское правительство категорически не приемлет. И поддерживается в этом польским обществом".

Германия, отмечает эксперт, также не хочет принимать беженцев. В результате ситуация представляет собой вызов для всей Европы.

"Если удастся всё же продавить ЕС – и беженцы будут размещены в Германии или Польше, это повлечет за собой другие подобные ситуации. И Европа рискует превратиться, что называется, в проходной двор", – говорит Михаил Дяденко.

Он предполагает, что поскольку ситуация стала патовой, Меркель пришлось коммуницировать с Лукашенко.

"К процессу подключается и Россия, которая является не только бенефициаром этого кризиса, но и его создателем. Ведь всё происходит исключительно с легкой руки РФ и при ее поддержке. Лукашенко единолично не пошел бы на такой сценарий, – уверен Михаил Дяденко. – Думаю, в ближайшее время продолжится игра нервов. Стороны будут стоять на своих позициях. Возможно, в конце концов Лукашенко придется идти на попятную и возвращать беженцев на территории, откуда они прибыли. И это будет сопровождаться достаточно жесткими мерами".

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