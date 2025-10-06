Меркель несподівано звинуватила Польщу та країни Балтії у початку війни в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії нібито винні у війні в Україні. За словами Меркель, саме вони заблокували діалог ЄС із російським диктатором Володимиром Путіним у 2021 році. На її думку, це нібито "підштовхнуло Москву до агресії".

Ангела Меркель. Фото з відкритих джерел

Ангела Меркель дала інтерв’ю угорському ресурсу Partizán, де розповіла, що її спроба домовитися з Путіним через новий формат переговорів між ЄС і Кремлем провалилася через спротив Польщі та країн Балтії.

"Деякі не підтримали мою ідею, особливо країни Балтії та Польща", — сказала Меркель.

Вона пояснила, що ці держави побоювалися надмірної м’якості Заходу щодо Росії, але саме це, на її думку, нібито "зруйнувало можливість діалогу" й призвело до ескалації. Меркель додала, що Мінські домовленості "забезпечили спокій до 2021 року" та дали Україні час зміцнитися.

"Я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна... Ніхто сьогодні не знає, що сталося б, якби нам вдалося досягти формату переговорів тоді", — заявила Меркель.

Заяви Меркель оцінило німецьке видання Blick, яке зауважило, що колишня канцлерка практично не згадала про російську агресію, що триває з 2014 року, а також про масштабну військову підготовку РФ до вторгнення, яка розпочалася задовго до її відставки.

Водночас Меркель усе ж визнала, що відповідальність за війну лежить на Росії.

"Факт у тому, що Путін напав на Україну, і це змінило нашу ситуацію в Європі та світі", — наголосила Меркель.

На ці заяви відреагував колишній президент Польщі Анджей Дуда. Який зауважив, що Польща не співучасник російської агресії, а її потенційна жертва. За його словами, переговори з російським керівництвом можуть політично легітимізувати Путіна, що є небезпечними для всієї Європи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Кая Каллас заткнула рот Ангелі Меркель через заяви про Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Меркель розповіла про вигоди російського газу для України.