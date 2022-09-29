Меркель рассказала, как нужно относиться к ядерным угрозам Путина

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая много лет была на посту главы немецкого правительства и имела серию встреч с президентом России Владимиром Путиным, посоветовала всем серьёзно отнестись к его предупреждению применить ядерное оружие в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Tagesspiegel".

Ангела Меркель Фото: из открытых источников

"Вы должны серьезно относиться к его (Путина – Ред.) словам", — сказала Меркель.

По мнению бывшего канцлера ФРГ, не стоит относиться к сказанному Путиным, как к блефу. К его предупреждению нужно отнестись серьёзно, потому что, делая такие предупреждения Путин проявляет не признак слабости или умиротворения, а признак политической смекалки.

Стоит отметить, что что 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию и в этот же день он заявил, что его слова о применении ядерного оружия – это не блеф. После этого Путин сразу же попытался оправдаться, заявив, что на такие слова и на такие угрозы якобы его вынуждает Запад, который первый стал угрожать России. Западные страны сразу же осудили ядерные угрозы Путина, назвав слова российского президента опасной эскалацией и бряцание оружием.

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