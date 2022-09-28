В рф мобилизация продолжает расшатывать общество: есть ли угроза для режима – к чему это может привести

Мобилизация, объявленная российским диктатором путиным 21 сентября, продолжает расшатывать российское общество. Кто-то бежит из страны, кто-то выходит на протесты. Особенно жесткая ситуация в Дагестане, где мужчина недавно даже взорвал себя с полицейским на протестах против мобилизации, пытаясь защитить своего сына. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты против мобилизации. Фото: из открытых источников

Не дожидаясь хотя бы минимальной подготовки, экипировки, получения соответствующего вооружения, свежепризванных россиян уже бросают на фронт

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что якобы частичная мобилизация в рф на деле оказалась всеобъемлющей. Принудительно, считает он, будут призывать, сколько захотят.

"Но даже тех 300 тысяч или около миллиона мобилизованных (по седьмому секретному пункту указа) не в состоянии сразу призвать, а уж тем более – обеспечить. Впрочем, не дожидаясь хотя бы минимальной подготовки, экипировки, получения соответствующего вооружения, свежепризванных россиян уже бросают на фронт. Далеко не все имели опыт даже по своим военным специальностям. Но военкоматы подгребают всё, что могут, практически тут же отсылая в топку войны. Так, на днях отлично сработали наши разведка и артиллерия, накрыв в Луганской области эшелон со свежим, необученным "пушечным мясом" противника", – рассказывает генерал.

По его словам, подобные действия Кремля уже породили рост социального недовольства, особенно в тех республиках, образованиях рф, где превалируют национальные меньшинства.

"Их российское руководство использует в этой войне в первую очередь. В процентном отношении к общему количеству – у национальных меньшинств в рф наибольшие потери. Ведь именно их бросают в первых рядах против ВСУ. Естественно, что их и гибнет больше. Это вызывает справедливое возмущение в тех же Дагестане, в Тувинской республике. В ответ – очередное не лучшее решения для путина и для россии, что, понятно, выгодно нам. А именно – он поставил задание главарю Чечни Кадырову усмирить соседних дагестанцев. Между Чечней и Дагестаном и так напряженные отношения, а так всё лишь усугубляется", – поясняет Игорь Романенко.

При этом продолжает он, почти такое же количество россиян, которых хотят мобилизовать в первую волну (около 300 тысяч) ринулись прочь из рф, спасаясь от призыва.

"Потоки машин на выезд, люди бегут за границу. А приграничные с рф государства действуют по принципу – долго платежом красен. Есть информация, что в той же Грузии за возможность попасть сейчас на ее территорию россияне обязаны признать (вроде бы, даже письменно), что они – граждане страны-агрессора. И что эта страна-агрессор захватила, в том числе, часть грузинской территории – Абхазию, Южную Осетию. И лишь после подобного признания рассматривается вопрос – пропускать ли таких беглецов от мобилизации. Учитывая эти обстоят, на границы брошены представители российских военкоматов, которые ловят потенциальных призывников – и отправляют на убой на фронт", – подчеркивает эксперт.

Видя такую ситуацию, оценивая ее, наше высшее военно-политическое руководство в лице президента Зеленского (как верховного главнокомандующего) и главкома ВСУ генерала Залужного – доводят до сведения россиян, каким образом им следует себя вести.

"Президент призывает тех, кто не хочет умирать за бредовые путинские идеи на территории другого государства, делать всё, чтобы не получать повестки. В том числе – убегать за границу, чтобы органы власти не имели возможности вручать эти повестки. Ну, а если это всё же случилось, если свежемобилизованные оказались в Украине, то надо сдаваться в плен. Каким именно образом это сделать – пояснил генерал Залужный, подчеркивая, что их оформят, как попавших в плен в боевых условиях. Соответственно – их не смогут привлекать к ответственности по российскому законодательству. А законодательство это (за дезертирство, уклонение от службы, покидание поста и так далее) недавно ужесточили ускоренными темпами. Госдума разрешила давать за это по 10-15 лет. Цель – всё те же жесткие рукавицы с возможностью бросать новое "пушечное мясо" в Украину", – резюмирует Игорь Романенко.

Для Украины КПД инцидента в Дагестане почти равен нулю

Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что события в Дагестане наглядно демонстрируют – россияне, в отличие от представителей так называемых "малых народов", не способны отстаивать свои права и заявлять свой протест государству.

"Самоубийство протестующего в Дагестане вряд ли станет спичкой, которая подорвет ситуации там и россии в целом. Конечно, не такой ценой должно быть участие в демократических протестах, которые, к слову, не запрещены согласно фиктивному юридическому документу под названием "Конституция РФ". "Хлопки" иного порядка в Дагестане для меня свидетельствуют, что милитаризация населения, на которую, очевидно, делали акцент "кремлевские старцы", не срабатывает в полной мере. Последнее, скорее всего, заставит Кремль пересмотреть свой подход к динамике и характеру мобилизационной компании в "протестующих регионах". По моему мнению, здесь следует ожидать проявление крайности Кремля в виде большого числа мобилизованных в том же Дагестане", – отмечает эксперт.

Естественно, продолжает он, логичным шагом адекватной власти был бы поиск компромисса или адекватная коммуникация с населением в отношении "цивилизационного и ценностного значения" такого "шага государственной необходимости" как частичная мобилизация. Но такого, уверен Дмитрий Гаврилюк, не произойдет, потому что российские власти шизоидны и физиологически не настроены на цивилизованный и паритетный диалог не только с другими государствами, но и с собственными гражданами. Он также убежден, что кремлевские пропагандисты отработают свою сентябрьскую зарплату и дискредитируют антимобилизационные протесты "малых народов". Или наоборот – обеспечат таким событиям как в Дагестане информационный вакуум.

"Для Украины КПД инцидента в Дагестане почти равен нулю, – считает эксперт. – Ведь эти протесты не масштабируются динамично, не перерастают в политический протест, сопровождающийся созданием новых альтернативных политических организаций, что стало бы риск-фактором для Кремля и российской власти в целом. Не исключительно, что антимобилизационные протесты уменьшат на небольшое время поставки 200 и 300 дагестанцев в Украину (с последующей отправкой), но полностью их не остановят".

Для путина сейчас важно подавить протесты

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, протесты в рф против мобилизации еще даже толком не начинались.

"Будет вторая волна, когда гробы с мобилизированными в первой волне начнут прибывать в россию. Одно дело, когда в Украину ехали воевать контрактники — за деньги, понимая риски и выгоды, другое – когда людей принудительно отсылают на фронт, а потом будут вручать похоронки их семьям", – поясняет эксперт.

Комментируя массовое бегство россиян от мобилизации в соседние страны, Борис Тизенгаузен прогнозирует, что в ближайшее время страна-агрессор закроет границы на выезд. Возможно, только для мужчин, а может быть и для всех.

"Ведь такое тотальное бегство подрывает, в том числе, картинку пропагандистов поддержки войны против Украины. Как же тут можно объяснить сотни тысяч сбежавших? Плюс – это сильный удар по экономике, – отмечает политтехнолог. – Ведь, как правило, уезжают люди самозанятые, с деньгами, создававшие рабочие места. К тому же мобилизация разрывает бизнес-цепочки. Если, например, с какого-то предприятия забирают водителя или руководителя по закупкам, то заменить их быстро невозможно. В итоге останавливается весь производственный процесс".

Отрицательный экономический эффект от мобилизации еще даже не подсчитан, подчеркивает Борис Тизенгаузен.

Он также считает, что антимобилизационные протесты будут подавляться довольно жестко. Ведь если Кремль пойдет на уступки жителям Дагестана, весь Северный Кавказ может последовать этому примеру.

"Поэтому для путина сейчас важно подавить протесты, — поясняет эксперт. – Не исключаю, что в Дагестан сейчас перекинут Росгвардию из других регионов. Чтобы не было родственных связей. Либо же могут привлечь кадыровские батальоны для еще более жесткого подавления недовольства. Но то, что ситуация выходит из-под контроля центра, особенно на Северном Кавказе, уже факт".

Читайте также на портале "Комментарии" — коллаборанты уже просят Путина принять оккупированные территории в РФ: как отреагирует Кремль и Запад.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!