Меркель требует у Путина объяснить ситуацию по Навальному

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Екатерина Белоброва
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила радикальную позицию в отношении отравления российского оппозиционера Алексея Навального военным ядом "Новичок" и потребовала у Владимира Путина провести объективное расследование на федеральном уровне. Об этом сообщает издание Deutche Welle, ссылаясь на официального представителя немецкого правительства Ульрике Диммер.
Согласно сообщению, канцлер Германии пока еще не обсуждала с президентом России обстоятельства по Навальному, хотя считает это крайне важным вопросом, от которого зависят дальнейшие международные отношения Москвы с Западом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский впервые сделал заявление по ситуации с Алексеем Навальным, отметив, что это было классическое покушение на самого яркого оппозиционера России.
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