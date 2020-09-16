Меркель требует у Путина объяснить ситуацию по Навальному

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила радикальную позицию в отношении отравления российского оппозиционера Алексея Навального военным ядом "Новичок" и потребовала у Владимира Путина провести объективное расследование на федеральном уровне. Об этом сообщает издание Deutche Welle, ссылаясь на официального представителя немецкого правительства Ульрике Диммер.

Согласно сообщению, канцлер Германии пока еще не обсуждала с президентом России обстоятельства по Навальному, хотя считает это крайне важным вопросом, от которого зависят дальнейшие международные отношения Москвы с Западом.

"Владимир Путин должен сделать официальное заявление по этому ужасному инциденту, ведь врачи клиники "Шарите" утверждают, что российский политик Алексей Навальный находился под реальной угрозой, а полученные результаты анализов показали чрезвычайно опасное вещество ", - отметила Меркель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский впервые сделал заявление по ситуации с Алексеем Навальным, отметив, что это было классическое покушение на самого яркого оппозиционера России.









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