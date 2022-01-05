Меркель во главе Северного потока-2 или Роснефти: посол оценил такую перспективу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не пойдет по пути Шредера и не возглавит "Северный поток-2" или "Роснефть". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью издания "Европейская правда" высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ангела Меркель. Фото: liga.net

Печальная практика, когда бывшие канцлеры, покинув свой пост, начинают работать в российский бизнес-структурах, не будет продолжена. Спустя некоторое время мы не увидим Ангелу Меркель на руководящих должностях в российских государственных структурах или российском бизнесе. Несмотря на довольно неплохие отношения Меркель и верхушки Кремля это исключено. В этом убежден Андрей Мельник.

Посол рассказал, что за последние 7 лет он побывал на десятках встреч, в которых принимала участия Ангела Меркель и представители Украины. Главное наблюдение из этих встреч, отметил Мельник, состоит в том, что Меркель – это тот политик, который имеет свою позицию. Она имеет "нравственный хребет и внутренние ценностные ориентиры".

По мнению Андрея Мельника, Меркель не будет возвращаться в экономическую сферу и тем более она нигде не будет фигурировать в российском бизнесе, который тесно переплетен с Германией. Такая вероятность равна нулю процентом.

Дипломат также отметил, что люди из ближайшего окружения Меркель также подтверждают, что второго пришествия Ангелы Меркель в политику тоже не произойдет.

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