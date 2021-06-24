Меркель заявила о необходимости контакта с Путиным: подробности

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она хочет разработать единые механизмы ответа на политику Кремля. Об это она сказала на заседании правительства, пишет "РБК-Украина".

Ангела Меркель и Владимир Путин - фото из открытых источников

Со слов Меркель, Евросоюзу необходимо сформулировать повестку общих стратегических интересов с Российской Федерацией, в частности, говорится о защите климата и безопасности.

"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом", — сказала канцлер Германии.

Меркель также отметила, что ЕС нужно искать собственные переговорные форматы с РФ.

Накануне сообщалось, что Ангела Меркель выступила с предложением пригласить на саммит глав государств Европейского Союза Владимира Путина. Канцлера ФРГ поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее портал "Комментарии" писал, что представители украинского и международного общества активно обсуждают провокационное поведение российских военнослужащих в акватории Черного моря по отношению к британскому эсминцу Defender. Эксперты объяснили к чему могут привести подобные "предупредительные выстрелы" и действительно ли произошло такое столкновение. Произошедшее в Черном море политолог Виктор Бобыренко считает однозначной провокацией со стороны России перед учениями Sea Breathe.

В материале нашего издания также можно прочитать, что российский президент Владимир Путин выступил с предложением нового "уравнения безопасности" для Североатлантического Альянса. НАТО отказывается рассматривать предложение РФ.









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