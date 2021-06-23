Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности": что это значит

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением нового "уравнения безопасности" для Североатлантического Альянса. НАТО отказывается рассматривать предложение РФ. Об этом глава Кремля сообщил на конференции по международной безопасности, пишет издание РБК-Украина.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Со слов российского лидера, Москва якобы демонстрирует стремление ко снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий с помощью диалога.

"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", — сказал президент РФ.

Издание отмечает, что ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказывал о разработке нового "уравнения безопасности" Российской Федерации и Соединенных Штатов, которое учитывает: ситуацию в космическом пространстве, проблематику кибербезопасности, стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения, стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и Россией. Такой позицией российский чиновник поделился во время конференции по международной безопасности.

В материале нашего издания также можно прочитать, что Российская Федерация вновь занимается перестановкой военных фигур на своей личной "шахматной доске". Об этом свидетельствует недавняя переброска десятков тысяч военнослужащих на территорию аннексированного Крымского полуострова. По словам военного эксперта Ивана Ступака, у таких действий может быть вполне простое объяснение.

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