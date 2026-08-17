Мигранты активно покидают Германию: какую хитрость придумал Берлин

В Германии стремительно растет количество мигрантов, которые после отказа в предоставлении убежища добровольно возвращаются в страны происхождения или уезжают в третьи государства. По данным Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), только за первые шесть месяцев 2026 года в рамках федеральных программ репатриации страну покинули 9276 человек.

Германия. Фото: из открытых источников

Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году добровольно вернулись 7348 мигрантов. Следовательно, за год показатель вырос почти на 2 тысячи человек. Тенденция усиливается уже не первый год: в 2025 году Германия поддержала возвращение 16 578 иностранцев, которые должны были покинуть страну. В 2024 году таких случаев было 10358.

В то же время количество людей, юридически обязанных покинуть Германию, остается значительным. По состоянию на конец июня 2026 г. в Центральном реестре иностранцев было 258 845 таких лиц. Около 200 тысяч из них – 199 271 человек – получили временное разрешение на пребывание.

Параллельно Берлин применяет и принудительные меры. За первое полугодие федеральные и земельные органы депортировали 18939 человек.

Добровольный выезд поддерживается программой REAG-GARP. Немецкое государство берет на себя расходы на авиаперелет, а также может предоставить финансовую помощь для обустройства по возвращении. Взрослому предусмотрена выплата до 1000 евро, ребенку или подростку – до 500 евро.

Таким образом, Германия одновременно усиливает депортационную политику и стимулирует тех, кто обязан покинуть страну, сделать это добровольно. Рост количества таких возвратов свидетельствует о масштабных изменениях в миграционной политике страны.

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