Мігранти активно залишають Німеччину: яку хитрість придумав Берлін

У Німеччині стрімко зростає кількість мігрантів, які після відмови в наданні притулку добровільно повертаються до країн походження або виїжджають до третіх держав. За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), лише за перші шість місяців 2026 року в рамках федеральних програм репатріації країну залишили 9276 осіб.

Німеччина. Фото: з відкритих джерел

Для порівняння, за аналогічний період минулого року добровільно повернулися 7348 мігрантів. Отже, за рік показник зріс майже на 2 тисячі людей. Тенденція посилюється вже не перший рік: у 2025-му Німеччина підтримала повернення 16 578 іноземців, які мали залишити країну. У 2024 році таких випадків було 10 358.

Водночас кількість людей, які юридично зобов’язані залишити Німеччину, залишається значною. Станом на кінець червня 2026 року в Центральному реєстрі іноземців було 258 845 таких осіб. Майже 200 тисяч із них – 199 271 людина – отримали тимчасовий дозвіл на перебування.

Паралельно Берлін застосовує і примусові заходи. За перше півріччя федеральні та земельні органи депортували 18 939 осіб.

Добровільний виїзд підтримується програмою REAG-GARP. Німецька держава бере на себе витрати на авіапереліт, а також може надати фінансову допомогу для облаштування після повернення. Дорослому передбачена виплата до 1000 євро, дитині або підлітку – до 500 євро.

Таким чином, Німеччина одночасно посилює депортаційну політику та стимулює тих, хто зобов’язаний залишити країну, зробити це добровільно. Зростання кількості таких повернень свідчить про масштабні зміни у міграційній політиці країни.

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