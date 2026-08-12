Сотні невідомих дронів над Німеччиною: Бундесвер повідомив про нову загрозу

У Німеччині за останні роки зареєстрували кілька сотень випадків передбачуваних прольотів невідомих безпілотників у зоні відповідальності Бундесверу. Про це повідомив представник Оперативного командування німецьких збройних сил виданню RND.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За його словами, найчастіше йдеться про окремі дрони, проте в деяких випадках військові фіксували й цілі групи безпілотників. При цьому подробиць конкретних інцидентів представник Бундесверу не розкрив.

Німецькі військові розглядають такі випадки як частину ширшої картини гібридних загроз, із якими країні доводиться стикатися практично щодня. Серед них називають не тільки розвідувальні польоти безпілотників, а й дезінформаційні кампанії, поширення фейкових повідомлень, кібератаки, шпигунство та саботаж.

Особлива увага до безпілотників у Німеччині посилилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Сучасні конфлікти продемонстрували, наскільки широко дрони можуть використовуватися для розвідки, спостереження та потенційного завдання ударів.

Водночас, німецька сторона не стверджує, що кожен зафіксований безпілотник пов'язаний з російською діяльністю. Представник Бундесверу лише повідомив про масштаб проблеми і зазначив, що непізнані польоти стали одним із елементів середовища безпеки, в якому сьогодні доводиться працювати Німеччині.

Відомості про сотні випадків з'явилися на тлі обговорення в країні необхідності посилити можливості спецслужб та армії для протидії гібридним загрозам. Раніше німецькі політики закликали надати розвідувальним структурам додаткові технічні та правові інструменти для запобігання потенційним атакам.

Таким чином, безпілотники стають для Німеччини не епізодичною проблемою, а частиною ширшого комплексу загроз. Берліну тепер доводиться вирішувати, як виявляти такі об'єкти, встановлювати їхнє походження та реагувати на них, не створюючи при цьому нових ризиків для громадянської безпеки.

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