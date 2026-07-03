Министр обороны Германии сделал неожиданное признание: дома уже создал стратегический запас

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вместе с супругой заранее подготовился к возможным чрезвычайным ситуациям. По словам чиновника, у них уже есть запас питьевой воды и продуктов, которого хватит на несколько дней автономной жизни. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью изданию Der Spiegel, отвечая на вопрос о готовности к потенциальным кризисным сценариям.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Писториус отметил, что обеспечение базовыми запасами является вполне логичным шагом в условиях современных вызовов безопасности. При этом он подчеркнул, что особое внимание уделили именно запасам воды, ведь они критически важны в случае чрезвычайных ситуаций.

В то же время министр рассказал о масштабных изменениях, происходящих в Вооруженных силах Германии. По его словам, с 2022 года Бундесвер значительно укрепил свои возможности, хотя некоторые проблемы еще остаются.

Среди главных направлений реформ Писториус назвал увеличение численности военнослужащих, активизацию учений и ускоренное развитие современных технологий, в первую очередь беспилотных систем. Он подчеркнул, что при модернизации армии активно учитывается опыт войны в Украине, существенно изменивший подходы к ведению современных боевых действий.

Несмотря на масштабное перевооружение, глава Минобороны ФРГ заверил, что Германия не готовится к наступательным операциям. По его словам, задача Бундесвера состоит исключительно в защите страны и сдерживании потенциального агрессора. Именно сильная оборона, убежден Писториус, является лучшим способом предотвратить возможное нападение в будущем.

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