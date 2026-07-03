Міністр оборони Німеччини зробив несподіване зізнання: вдома вже створив стратегічний запас

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що разом із дружиною заздалегідь підготувався до можливих надзвичайних ситуацій. За словами посадовця, у їхньому будинку вже є запас питної води та продуктів, якого вистачить на кілька днів автономного життя. Про це глава оборонного відомства розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel, відповідаючи на запитання про власну готовність до потенційних кризових сценаріїв.

Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

Пісторіус зазначив, що забезпечення базовими запасами є цілком логічним кроком в умовах сучасних безпекових викликів. При цьому він наголосив, що особливу увагу приділили саме запасам води, адже вони є критично важливими у разі надзвичайних ситуацій.

Водночас міністр розповів про масштабні зміни, які відбуваються у Збройних силах Німеччини. За його словами, з 2022 року Бундесвер значно зміцнив свої можливості, хоча окремі проблеми ще залишаються.

Серед головних напрямків реформ Пісторіус назвав збільшення чисельності військовослужбовців, активізацію навчань та прискорений розвиток сучасних технологій, насамперед безпілотних систем. Він підкреслив, що при модернізації армії активно враховується досвід війни в Україні, який суттєво змінив підходи до ведення сучасних бойових дій.

Попри масштабне переозброєння, очільник Міноборони ФРН запевнив, що Німеччина не готується до наступальних операцій. За його словами, завдання Бундесверу полягає виключно у захисті країни та стримуванні потенційного агресора. Саме сильна оборона, переконаний Пісторіус, є найкращим способом запобігти можливому нападу в майбутньому.

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