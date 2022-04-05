Министра обороны Германии просят предоставить Украине танки и другое вооружение

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Карина Ожерельева
Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер обратился с письмом к министру обороны Германии Кристину Ламбрехту, в котором выразил просьбу предоставить Украине танки "Магда", предварительно заменив их на новые. Кроме того, европарламентарий предложил рассмотреть возможность поставки Украине систем ПВО "С-400" и систем противоракетной обороны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление евродепутат сделал в интервью Guildhall.
Михаэль Галер - фото из открытых источников
Михаэль Галер подчеркнул, что Украину сегодня необходимо снабжать всем, о чем она попросит.
Как сообщали ранее "Комментарии", украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь в обороне страны в войне против России.
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