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Министра обороны Германии просят предоставить Украине танки и другое вооружение

К министру обороны Германии поступила просьба предоставить Украине вооружение

5 апреля 2022, 20:46
Автор:

Карина Ожерельева
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Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер обратился с письмом к министру обороны Германии Кристину Ламбрехту, в котором выразил просьбу предоставить Украине танки "Магда", предварительно заменив их на новые. Кроме того, европарламентарий предложил рассмотреть возможность поставки Украине систем ПВО "С-400" и систем противоракетной обороны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление евродепутат сделал в интервью Guildhall.

Министра обороны Германии просят предоставить Украине танки и другое вооружение

Михаэль Галер - фото из открытых источников

"Я направил письмо министру обороны Германии, предложив передать немецкие танки "Магда" в том количестве, в котором наш оборонный потенциал и промышленность позволяют, возможно, 50, мы увидим. Важный аспект, чтобы мы могли получить замену от нашего ВПК, после передачи Украине сейчас этот вопрос решается, отдать "Магды" и получить новые от производств", — сообщил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.

Михаэль Галер подчеркнул, что Украину сегодня необходимо снабжать всем, о чем она попросит.

"Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели вопросы поставок С-400, ПВО, ПРО и других типов вооружений, которые нужны Украине. Я надеюсь, что триста миллионов военной помощи от США вскоре поступят Украине. Нужно действовать, ведь мы видим, что россияне ни перед чем не останавливаются", — добавил депутат.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь в обороне страны в войне против России.

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Источник: https://ghall.com.ua/2022/04/05/ministra-oborony-germanii-prosyat-predostavit-ukraine-tanki-i-drugoe-vooruzhenie/
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