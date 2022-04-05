Министра обороны Германии просят предоставить Украине танки и другое вооружение

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер обратился с письмом к министру обороны Германии Кристину Ламбрехту, в котором выразил просьбу предоставить Украине танки "Магда", предварительно заменив их на новые. Кроме того, европарламентарий предложил рассмотреть возможность поставки Украине систем ПВО "С-400" и систем противоракетной обороны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление евродепутат сделал в интервью Guildhall.

Михаэль Галер - фото из открытых источников

"Я направил письмо министру обороны Германии, предложив передать немецкие танки "Магда" в том количестве, в котором наш оборонный потенциал и промышленность позволяют, возможно, 50, мы увидим. Важный аспект, чтобы мы могли получить замену от нашего ВПК, после передачи Украине сейчас этот вопрос решается, отдать "Магды" и получить новые от производств", — сообщил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.

Михаэль Галер подчеркнул, что Украину сегодня необходимо снабжать всем, о чем она попросит.

"Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели вопросы поставок С-400, ПВО, ПРО и других типов вооружений, которые нужны Украине. Я надеюсь, что триста миллионов военной помощи от США вскоре поступят Украине. Нужно действовать, ведь мы видим, что россияне ни перед чем не останавливаются", — добавил депутат.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь в обороне страны в войне против России.

Читайте на портале "Комментарии": ЕС вводит пятый пакет санкции против РФ в ответ на зверства в Буче: теперь под запретом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!