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Минобороны Германии сомневается в победе Украины: источники BILD

Сомнения растут: как Минобороны Германии оценивает ситуацию на фронте

сегодня, 14:54
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Черновалова Кристина

Несмотря на публичные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Украина должна победить в войне, внутри его министерства преобладают другие настроения. Как сообщает газета BILD, их источники из Минобороны говорят, что вера в победу Украины практически исчезла. По данным инсайдеров, в последнем отчете министерства говорится, что на данный момент украинским силам не удастся успешно наступать и освобождать оккупированные территории.

Минобороны Германии сомневается в победе Украины: источники BILD

Что думает Минобороны Германии о войне в Украине

Согласно документу, украинская армия сталкивается с серьезными трудностями: силы сильно истощены, а приближающаяся осенне-зимняя распутица может замедлить любые попытки наступления. В министерстве выражают обеспокоенность тем, что российская армия, несмотря на большие потери, продолжает медленно, но уверенно продвигаться вперед. Немецкие военные эксперты не могут найти способа, как остановить это наступление, что вызывает у них большое беспокойство.

Читайте также на портале “Комментарии” — Российские войска могут подготовиться, чтобы атаковать одну из стран или даже несколько государств НАТО в течение ближайших шести лет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает "n-tv".

Кроме того, портал "Комментарии" писал, что глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что согласился бы поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus. При этом он уточнил, что предшествовало бы такому решению жесткое условие, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Ntv".



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19304
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