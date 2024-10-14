logo

BTC/USD

63883.66

ETH/USD

2525.08

LTC/USD

65.31

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Главный оппонент Шольца готов поставить Путину ультиматум: что может измениться для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный оппонент Шольца готов поставить Путину ультиматум: что может измениться для Украины

Конкурент Шольца готов передать Украине Taurus

сегодня, 07:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что согласился бы поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus. При этом он уточнил, что предшествовало бы такому решению жесткое условие, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Ntv".

Главный оппонент Шольца готов поставить Путину ультиматум: что может измениться для Украины

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

СМИ подчеркивает, что именно парламентская фракция ХДС/ХСС дважды вносила предложение о поставках этих ракет украинской армии. В эфире телеканала ARD политик объяснил, что сначала Берлин должен был бы сказать российскому диктатору Владимиру Путину, что тот должен прекратить бомбардировки гражданских объектов в Украине. И вот тог, если бы Кремль проигнорировал требование Берлина, то, по мнению Мерца, было бы верным сразу же снять ограничения на использование поставленного Германией оружия, следующим шагом должна была быть — передача Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц хотел обсудить с Путиным Украину: в МИД Германии рассказали, что ответил диктатор.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости