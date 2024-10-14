Главный оппонент Шольца готов поставить Путину ультиматум: что может измениться для Украины

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что согласился бы поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus. При этом он уточнил, что предшествовало бы такому решению жесткое условие, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Ntv".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

СМИ подчеркивает, что именно парламентская фракция ХДС/ХСС дважды вносила предложение о поставках этих ракет украинской армии. В эфире телеканала ARD политик объяснил, что сначала Берлин должен был бы сказать российскому диктатору Владимиру Путину, что тот должен прекратить бомбардировки гражданских объектов в Украине. И вот тог, если бы Кремль проигнорировал требование Берлина, то, по мнению Мерца, было бы верным сразу же снять ограничения на использование поставленного Германией оружия, следующим шагом должна была быть — передача Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц хотел обсудить с Путиным Украину: в МИД Германии рассказали, что ответил диктатор.



