Российские войска могут оптимально подготовиться, чтобы атаковать одну из стран или даже несколько государств НАТО в течение ближайших шести лет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает "n-tv".

Россия - НАТО. Фото из открытых источников

Бруно Каль пояснил, что нельзя недооценивать угрозы, которая сегодня исходит от России.

"Самое позднее до конца этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО", – заявил Каль на слушаниях в комитете парламентского контроля Бундестага.

Разведчик подчеркнул, что Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага.

Он отметил, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению России. Сам собой напрашивается вывод, что Берлин находится в прямом конфликте с Москвой.

Бруно Каль подчеркнул, российский диктатор Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка", и российские спецслужбы все чаще используют все свои средства "и без всяких угрызений совести".

"Дальнейшая эскалация ситуации маловероятна", – предупредил глава BND и добавил, что политики должны предоставить немецким службам безопасности средства и полномочия для предотвращения этих опасностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что согласился бы поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus. При этом он уточнил, что предшествовало бы такому решению жесткое условие, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Ntv".



