Мира не будет: Берлин жестко оценил позицию Москвы на переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Мира не будет: Берлин жестко оценил позицию Москвы на переговорах

Глава МИД Германии предостерег, что упрямство России в отношении территорий может сорвать переговоры о завершении войны

27 января 2026, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подверг резкой критике позицию России на переговорах по завершению войны в Украине, заявив об отсутствии какой-либо гибкости со стороны Москвы в ключевом территориальном вопросе. Об этом он сказал во время официального визита в Латвию, сообщает Euronews.

Мира не будет: Берлин жестко оценил позицию Москвы на переговорах

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

По словам немецкого дипломата, сигналы, поступающие с переговорных площадок, в том числе по недавним контактам в Объединенных Арабских Эмиратах, не дают оснований для оптимизма. Россия, подчеркнул Вадефуль, продолжает настаивать на своих требованиях по территориям, что создает серьезные риски для мирного процесса.

"То, что я сегодня слышу и читаю, – это лишь упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе. Если здесь не будет гибкости, я боюсь, что переговоры могут еще долго продолжаться или вообще потерпеть неудачу на этом этапе", — заявил министр.

Вадефуль приветствовал дипломатические усилия Соединенных Штатов по посредничеству в переговорах, однако подчеркнул, что Европа должна принимать непосредственное участие в процессе принятия решений по будущей системе безопасности на континенте.

По его словам, Россия должна четко отдавать себе отчет: приверженность ЕС к дипломатии не означает ослабления поддержки Украины.

Глава МИД Германии также назвал нынешний этап "решающим моментом для будущего европейского континента". Он подчеркнул, что настоящие мирные переговоры станут возможны только тогда, когда Москва признает единство Европы и ее общую позицию вместе с Украиной.

Читайте на портале "Комментарии" — шантаж Кремля: в США рассказали на что Москва пытается выменять Украину.




Источник: https://www.euronews.com/2026/01/26/germany-slams-russias-stubborn-insistence-on-ukraine-territorial-claims
