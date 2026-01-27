Шантаж Кремля: у США розповіли на що Москва намагається виміняти Україну

Кремль відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями, намагаючись схилити Сполучені Штати до поступок щодо України в обмін на нормалізацію американо-російських відносин. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін та Медведєв. Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у інтерв’ю російському виданню Коммерсант, опублікованому 26 січня, заявив про готовність Москви неформально дотримуватися положень договору New START ще протягом року після його завершення 5 лютого 2026 року – за умови, що США зроблять те саме. За його словами, Вашингтон нібито не відреагував на цю пропозицію, а перспективи подальшої співпраці у сфері контролю над озброєннями залежать від позиції США.

Медведєв наголосив, що Росія готова до діалогу з ядерних питань лише після "нормалізації" двосторонніх відносин, фактично пов’язуючи стратегічну стабільність із відмовою США від активної участі у мирних зусиллях щодо України. Він також завуальовано пригрозив, заявивши, що відсутність такої стабільності може підштовхнути інші держави до створення ядерної зброї. У цьому контексті представник Кремля згадав нові російські розробки – ракети "Буревісник" і "Орєшнік", а також безпілотний підводний апарат "Посейдон".

В ISW наголошують, що Володимир Путін та інші високопосадовці Кремля не демонструють жодної готовності відмовлятися від початкових вимог у війні проти України. Москва, ймовірно, прагне використати перспективу поліпшення відносин із США, аби відвернути Вашингтон від мирного процесу та змусити його піти на поступки, дозволивши Росії продовжувати війну без суттєвого зовнішнього тиску.

