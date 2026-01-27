Миру не буде: Берлін жорстко оцінив позицію Москви на переговорах

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль різко розкритикував позицію Росії на переговорах щодо завершення війни в Україні, заявивши про відсутність будь-якої гнучкості з боку Москви в ключовому територіальному питанні. Про це він сказав під час офіційного візиту до Латвії, повідомляє Euronews.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

За словами німецького дипломата, сигнали, які надходять з переговорних майданчиків, зокрема з нещодавніх контактів в Об’єднаних Арабських Еміратах, не дають підстав для оптимізму. Росія, наголосив Вадефуль, продовжує наполягати на своїх вимогах щодо територій, що створює серйозні ризики для мирного процесу.

"Те, що я сьогодні чую і читаю, — це лише вперте наполягання Росії на вирішальному територіальному питанні. Якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть ще довго тривати або взагалі зазнати невдачі на цьому етапі", — заявив міністр.

Вадефуль водночас привітав дипломатичні зусилля Сполучених Штатів із посередництва у перемовинах, однак підкреслив, що Європа має брати безпосередню участь у процесі ухвалення рішень щодо майбутньої системи безпеки на континенті.

За його словами, Росія повинна чітко усвідомлювати: прихильність ЄС до дипломатії не означає ослаблення підтримки України.

Глава МЗС Німеччини також назвав нинішній етап "вирішальним моментом для майбутнього європейського континенту". Він наголосив, що справжні мирні переговори стануть можливими лише тоді, коли Москва визнає єдність Європи та її спільну позицію разом з Україною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шантаж Кремля: у США розповіли на що Москва намагається виміняти Україну.



