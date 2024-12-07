Мирный план для Украины: Шольц сделал заявление после разговора с Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц "надеется" на совместную стратегию мира в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом глава немецкого правительства сказал в интервью газетам немецкой пресс-группы Funke, передает Le Monde.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Я уже имел длительный телефонный разговор с будущим американским президентом (...) Я очень надеюсь, что мы сможем разработать общую стратегию для Украины, чтобы положить конец конфликту", — подчеркнул Шольц.

По его словам, никаких вопросов не должно решаться "через головы украинцев".

"Мой главный принцип остается неизменным: ничего не должно решаться через головы украинцев. Я снова четко дал это понять президенту Зеленскому во время моего визита в Киев в начале этой недели", — добавил Олаф Шольц.

В издании напомнили, что такие заявления канцлера Германии прозвучали перед прибытием в Париж многих лидеров на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери. Таким образом это может стать поводом для дипломатических мероприятий, а также возможной первой встречи между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после результатов выборов в США, куда их обоих пригласил лидер Франции Эммануэль Макрон.

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Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий истеблишмент в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля использует тему войну в Украине, как один из способов предвыборной борьбы. Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Der Spiegel".



