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Москва пригрозила Німеччині «гідною відповіддю»: який крок Берліна вивів із себе Кремль

Марія Захарова назвала рішення Німеччини новим витком конфронтації та заявила, що Росія відповість на антиросійські заходи

2 вересня 2026, 07:38
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Кравцев Сергей

Росія пообіцяла вжити заходів у відповідь після рішення Німеччини закрити "Російський дім" у Берліні та генеральне консульство РФ у Бонні. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва дасть Берліну "гідну відповідь".

Москва пригрозила Німеччині «гідною відповіддю»: який крок Берліна вивів із себе Кремль

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Рішення німецької влади було представлено як реакція на передбачувану гібридну атаку Росії. Приводом стала історія з дроном з вибухівкою, яку минулого місяця виявили поряд з українським вантажним літаком в аеропорту Лейпциг/Галле.

Крім закриття російського консульства та "Російського дому", Німеччина також заявила про намір розширити списки санкцій Євросоюзу, включивши в них нових осіб.

У Москві ці звинувачення відкинули. Захарова заявила, що Берлін використав "надуманий і вигаданий привід", а переконливих доказів причетності Росії, за її словами, не було представлено.

"І "Російський дім", і наше генеральне консульство в Бонні давно не давали спокою правлячій верхівці. Тепер вигадали привід. Ну що ж – отримають відповідь", — заявила представник російського МЗС.

Захарова також звинуватила німецьку владу в загостренні двосторонніх відносин і заявила, що Німеччина нібито бере участь у "розпалюванні українського конфлікту". Крім того, вона звинуватила Берлін у причетності до дій проти мирного населення.

За словами представниці російського відомства, Москва відповість на всі рішення, які вважає антиросійськими. При цьому конкретні кроки у відповідь російська сторона поки не розкрила.

Новий дипломатичний конфлікт відбувається на тлі різкого погіршення відносин між Росією та Німеччиною після початку повномасштабної війни в Україні. Закриття російських установ у Німеччині та можливе розширення санкцій можуть призвести до подальшого скорочення дипломатичних та гуманітарних контактів між двома країнами.

Тепер увага прикута до Москви: головне питання полягає в тому, якою саме виявиться обіцяна "гідна відповідь" Берліну.

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