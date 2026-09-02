Москва перегнула палицю: чи справді Німеччина починає закручувати гайки Росії

Німеччина демонструє дедалі жорсткішу реакцію на дії Росії на тлі підозр у диверсіях та спробах дестабілізації на території Європи. Берлін закриває російське консульство в Бонні та "Російський дім" у столиці, посилює санкційний тиск, правила в’їзду для громадян РФ і заходи проти російського тіньового флоту. Німеччина закриває російські установи, посилює санкції та обмеження – чи можна говорити, що Берлін переходить від політики стримування до політики системної протидії Росії? Якщо російський слід підтвердять і в атаці на енергетичну інфраструктуру в Бранденбурзі, чи стане це для Німеччини своєрідною "червоною лінією"? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Розпочалася більш ширша гра

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян вважає, що про концептуальні зміни в політиці Німеччини поки що говорити зарано. Ми побачимо це з часом і від того, наскільки послідовними такі кроки будуть.

Проте співрозмовник порталу "Коментарі" акцентував, що відбувається зміна інструментів і рішучості задіяння цих інструментів.

"Німеччина дійсно починає показувати ікла Росії. Чому це так відбувається? Багато в чому це визрівало роками від постійних кроків Росії, але в яких було складно спіймати і складно пояснити німецькому суспільству прив'язаність Росії до цього і гостроту протистояння Росії саме Німеччині. Наразі ж ця ситуація з дронами, вибухівкою на аеродромі є занадто випуклою, щоби Росія могла її замилити або щоб проросійські сили в Німеччині могли її дискредитувати. Тому німецька влада вхопилася за неї, щоби зробити ті кроки, які вже давно визрівали, але для яких не було електоральної можливості. Наразі ж, навпаки, електоральна логіка підштовхує зробити їх максимально публічно і різко, рівно для того, щоб вибити частину проросійського підґрунтя у опонентів з "Альтернативи для Німеччини", – зазначив експерт.

Олег Саакян продовжує, таким чином, тепер ці російські удари, які готувалися дронами, диверсії, які відбувалися, зокрема, останні, якраз на тлі цієї ситуації з аеродромом, диверсія з ударами саморобними ракетами по енергетиці – це все дає змогу поставити "Альтернативу для Німеччини" в позицію виправдовування за проросійськість і відмежування від проросійськості.

"Тому тут ширша гра, яка направлена не тільки на відповідь Росії, і на міжнародну реакцію, на стримування або примус Росії, але й на те, як скористатися цією ситуацією для мінімізації російських можливостей впливати всередині самої Німеччини", – підсумував експерт.

Питання лише одне – як далеко Німеччина буде готова зайти у своїй відповіді

Політичний експерт Сергій Таран зазначив, все дуже схоже на те, що Німеччина нарешті починає розуміти, що російська агресія проти Європи давно не обмежується Україною.

"Після спроби теракту в аеропорту Лейпциг Галле, за якою німецька влада нарешті побачила російський слід, Берлін вирішив відповісти. Справді закривають російське консульство у Бонні та "Російський дім" у Берліні. Розширюють санкції, посилюють правила в’їзду для громадян РФ та тиск на російський тіньовий флот. І це правильна реакція. Бо роками Москва користувалася слабкістю Європи. Росія могла організовувати диверсії, утримувати агентуру, вести інформаційні операції та використовувати дипломатичні й культурні установи як інструменти свого впливу. У відповідь Європа так боялася ескалацій, що спонукала до нових ескалацій", – зазначив експерт.

За його словами, тепер лишається сподіватися, що Росія платитиме за кожну таку історію. Кожна атака має приносити нові санкції та нові обмеження. Москва повинна нарешті зрозуміти просте правило. Чим більше Росія атакує Європу, тим менше Росії має залишатися в Європі.

"Тоді питання буде лише одне – як далеко Німеччина буде готова зайти у своїй відповіді", – констатував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва пригрозила Німеччині "гідною відповіддю": який крок Берліна вивів із себе Кремль.



