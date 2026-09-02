Москва перегнула палицю: чи справді Німеччина починає закручувати гайки Росії

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Кравцев Сергей
Німеччина демонструє дедалі жорсткішу реакцію на дії Росії на тлі підозр у диверсіях та спробах дестабілізації на території Європи. Берлін закриває російське консульство в Бонні та "Російський дім" у столиці, посилює санкційний тиск, правила в’їзду для громадян РФ і заходи проти російського тіньового флоту. Німеччина закриває російські установи, посилює санкції та обмеження – чи можна говорити, що Берлін переходить від політики стримування до політики системної протидії Росії? Якщо російський слід підтвердять і в атаці на енергетичну інфраструктуру в Бранденбурзі, чи стане це для Німеччини своєрідною "червоною лінією"? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел
Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян вважає, що про концептуальні зміни в політиці Німеччини поки що говорити зарано. Ми побачимо це з часом і від того, наскільки послідовними такі кроки будуть.
Проте співрозмовник порталу "Коментарі" акцентував, що відбувається зміна інструментів і рішучості задіяння цих інструментів.
Олег Саакян продовжує, таким чином, тепер ці російські удари, які готувалися дронами, диверсії, які відбувалися, зокрема, останні, якраз на тлі цієї ситуації з аеродромом, диверсія з ударами саморобними ракетами по енергетиці – це все дає змогу поставити "Альтернативу для Німеччини" в позицію виправдовування за проросійськість і відмежування від проросійськості.
Політичний експерт Сергій Таран зазначив, все дуже схоже на те, що Німеччина нарешті починає розуміти, що російська агресія проти Європи давно не обмежується Україною.
За його словами, тепер лишається сподіватися, що Росія платитиме за кожну таку історію. Кожна атака має приносити нові санкції та нові обмеження. Москва повинна нарешті зрозуміти просте правило. Чим більше Росія атакує Європу, тим менше Росії має залишатися в Європі.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва пригрозила Німеччині "гідною відповіддю": який крок Берліна вивів із себе Кремль.