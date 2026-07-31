В Испании возникла критическая ситуация — десятки тысяч мигрантов прорвали границу и добрались до Сеута. В ЕС обеспокоены.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что ожидает от всех членов ЕС, что они будут выполнять эту обязанность (защита внешних границ). Испания, по его словам, хочет и нуждается в том, чтобы как можно быстрее взять ситуацию в Сеуте под контроль.

"Поэтому я приветствую намерения Испании не допускать нелегальных мигрантов на европейский континент. Мы ожидаем, что Марокко немедленно возьмет вспять нелегальных мигрантов", — заявил Мерц.

В России не обошли вниманием ситуацию в Евросоюзе. Представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в области соблюдения прав человека, предоставят гражданам Марокко, которые ищут демократию в Европе, все, что западный человек отобрал у Африканского континента за столетия, разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, Макрона и фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают), накормят, оплатят медицинские страховки, дадут денег, переводчиков и прямой эфир на "Дойче Велли", "Франс 24", "РАИ" и т.д. для обеспечения прямой свободы слова", — заявила она.

Также добавила – "конечно: каждому гражданство и гражданку для снятия стресса".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что представительница МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль в Юрмале когда-то любимым у всех, который "зародился в таком ненавистном нынешним латвийским элитам Советском Союзе, и на котором вспыхнули звезды десятков исполнителей". При этом она пристыдила звезд.