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Кречмаровская Наталия
В Испании возникла критическая ситуация — десятки тысяч мигрантов прорвали границу и добрались до Сеута. В ЕС обеспокоены.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что ожидает от всех членов ЕС, что они будут выполнять эту обязанность (защита внешних границ). Испания, по его словам, хочет и нуждается в том, чтобы как можно быстрее взять ситуацию в Сеуте под контроль.
В России не обошли вниманием ситуацию в Евросоюзе. Представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также добавила – "конечно: каждому гражданство и гражданку для снятия стресса".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что представительница МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль в Юрмале когда-то любимым у всех, который "зародился в таком ненавистном нынешним латвийским элитам Советском Союзе, и на котором вспыхнули звезды десятков исполнителей". При этом она пристыдила звезд.