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Может ли Путин напасть на НАТО: что думают в Германии

В Германии прокомментировали возможность прямого противостояния РФ со странами НАТО

сегодня, 18:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Если Украина капитулирует перед РФ, это не остановит российского диктатора Владимира Путина, и он может начать агрессию против стран НАТО. Об этом заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на агентство AFP.

Может ли Путин напасть на НАТО: что думают в Германии

Путин обостряет противостояние с НАТО. Фото из открытых источников

"У Путина больше не было бы причин не нападать на НАТО, если бы Запад не продемонстрировал четкую готовность защищаться. Если Украина будет вынуждена сдаться, это не утолит жажду России к власти", – заявил Бруно Каль.

Глава немецкой разведки убежден, что Путина стремится восстановить былое могущество и величие России, поэтому Европа должна быть готова к тому, что РФ может применить против нее силу.

По мнению Бруно Каля, смена власти в России маловероятна, так как Путин "крепко сидит в седле".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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