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Может ли Украина рассчитывать на помощь Германии в борьбе с агрессией РФ

Со слов Владимира Зеленского наша страна не получила от ФРГ никакой военной помощи, хотя Берлин мог бы это сделать

сегодня, 14:41
Автор:

Елизавета Черных

Германия отказывается поставлять оружие в Украину, поясняя это тем, что рассчитывает на урегулирование конфликта политическим путем. Кроме того, немецкое руководство делает всё, чтобы убийственный для Украины "Северный поток-2" был достроен. 

Может ли Украина рассчитывать на помощь Германии в борьбе с агрессией РФ

Может ли Украина рассчитывать на помощь Германии в борьбе с агрессией РФ - фото из открытых источников

Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, о чем говорят такие действия ФРГ. 

Германия и Франция всегда отличались мягкостью позиций  в отношении российско-украинского конфликта, поэтому тут нового ничего нет

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко считает, что Германия действует абсолютно прагматично, защищает свои экономические интересы.

"Она пытается лишний раз не нагнетать обстановку, в том числе в отношениях с РФ. Германия и Франция всегда отличались мягкостью позиций  в отношении российско-украинского конфликта, поэтому тут нового ничего нет. Нужно стремиться к большей интегрированности экономик Германии и Украины, тогда и реакция ФРГ будет другой. Но в нынешней ситуации достичь этого сложно", — отмечает Игорь Петренко.

По его мнению, нашими более выгодными союзниками в противостоянии с РФ являются США, Польша и балтийские страны. На этом и нужно делать акцент.

"В принципе на это сейчас и рассчитана политика президента Зеленского, — подчеркивает эксперт. — Он активно налаживает диалог именно с этими сторонами — и через них пытается организовать давление на Германию".

Есть вероятность, что уже в скором времени политика Германии в этих вопросах изменится

Преподаватель Киевского национального университета им. Шевченко, политолог Петр Олещук призывает не делать трагедии из соответствующих заявлений МИД Германии.

"Сделаны они полностью в рамках линии правительства Ангелы Меркель, которое завершает свое пребывание при власти. Начиная с 2014 года, Германия последовательно заявляет о необходимости политического решения конфликта", — напоминает политолог.

В то же время, акцентирует он, подобная позиция уже не является мейнстримом.

"В частности, представители партии "Зеленых", которые имеют все шансы выиграть намеченные на осень выборы, заявляют о возможности предоставления оборонительного оружия Украине, о необходимости остановить "Северный поток-2". Следовательно, есть вероятность, что уже в скором времени политика Германии в этих вопросах изменится", — подчеркивает Петр Олещук.

Ранее портал "Комментарии" писал, как относится к Украине самая популярная партия в Германии. 


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Источник: https://comments.ua/
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