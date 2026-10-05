«Мы подвергнемся нападению»: глава немецкой разведки предупредил об угрозах РФ

Германия оказалась перед лицом беспрецедентного уровня военной угрозы со стороны русской Федерации. Оценки ситуации безопасности на континенте свидетельствуют о том, что вероятность непосредственного вооруженного противостояния с Москвой существенно повысилась.

Мартин Егер. Фото из открытых источников

"Конфронтация, в которой мы находимся с Россией, приобрела новое, более опасное качество: Германия рискует оказаться в вооруженном конфликте с Россией", — открыто заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер во время публичных слушаний в парламентском контрольном комитете Бундестага. Глава спецслужбы подчеркнул, что ни одно другое государство мира на сегодняшний день не представляет для ФРГ "столь прямой, всеобъемлющей и конкретной угрозы".

По информации немецкой разведки, российские спецслужбы развернули в европейских странах крайне агрессивную деятельность. Они действуют "высокопрофессионально и безжалостно", поэтому риск проведения новых враждебных диверсий на территории Европы остается стабильно высоким.

"Германия стала главным препятствием для российской гегемониальной проекции силы в Европе и тем самым мишенью для действий России", — объяснил логику действий Кремля Мартин Егер. Он подчеркнул, что с помощью шантажа российские власти стремятся заблокировать принятие невыгодных для себя решений в Берлине и других европейских столицах, руководствуясь принципом: "Тот, кто не подчиняется, становится врагом".

Эскалация этого противостояния уже давно вышла за пределы классической дипломатии, приобретя признаки скрытой агрессии, разворачивающейся непосредственно внутри европейского общества.

"Россия ведет против нас теневую войну", — констатировал шеф разведки ФРГ. Он добавил, что эта необъявленная кампания не подпадает под привычные правовые или военные стандарты, поскольку создает уникальный оборонный вызов: "Мы не находимся в состоянии обороны и все же подвергаемся нападению — именно поэтому это теневой конфликт".

Несмотря на серьезность ситуации, аналитики BND не прогнозируют масштабного и открытого нападения российской армии на страны Североатлантического альянса. В то же время, они ожидают от Москвы агрессивных действий меньшего калибра, направленных прежде всего против Балтийского региона.

"Мы должны готовиться к попыткам устрашения и дальнейшего вмешательства", — предупредил Мартин Егер, очерчивая ближайшие инструменты российского давления. По его прогнозам, Кремль не остановится на обычных гибридных операциях, поэтому, "вероятно, снова будут и ядерные угрозы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Эстония стягивает войска к границе с Россией и готовится к столкновению.