«Ми зазнаємо нападу»: очільник німецької розвідки попередив про погрози РФ

Німеччина опинилася перед обличчям безпрецедентного рівня військової небезпеки з боку Російської Федерації. Оцінки безпекової ситуації на континенті свідчать про те, що ймовірність безпосереднього збройного протистояння з Москвою суттєво підвищилася.

Мартін Єґер. Фото з відкритих джерел

"Конфронтація, в якій ми перебуваємо з Росією, набула нової, більш небезпечної якості: Німеччина ризикує опинитися у збройному конфлікті з Росією", — відкрито заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер під час публічних слухань у парламентському контрольному комітеті Бундестагу. Очільник спецслужби наголосив, що жодна інша держава світу на сьогодні не становить для ФРН "настільки прямої, всеосяжної та конкретної загрози".

За інформацією німецької розвідки, російські спецслужби наразі розгорнули в європейських країнах вкрай агресивну діяльність. Вони діють "високопрофесійно та безжально", через що ризик проведення нових ворожих диверсій на території Європи залишається стабільно високим.

"Німеччина стала головною перешкодою для російської гегемоніальної проєкції сили в Європі і тим самим мішенню для дій Росії", — пояснив логіку дій Кремля Мартін Єґер. Він підкреслив, що за допомогою шантажу російська влада прагне заблокувати ухвалення невигідних для себе рішень у Берліні та інших європейських столицях, керуючись принципом: "Той, хто не підкоряється, стає ворогом".

Ескалація цього протистояння вже давно вийшла за межі класичної дипломатії, набувши ознак прихованої агресії, яка розгортається безпосередньо всередині європейського суспільства.

"Росія веде проти нас тіньову війну", — констатував шеф розвідки ФРН. Він додав, що ця неоголошена кампанія не підпадає під звичні правові чи воєнні стандарти, оскільки створює унікальний оборонний виклик: "Ми не перебуваємо в стані оборони і все ж зазнаємо нападу — саме тому це тіньовий конфлікт".

Попри серйозність ситуації, аналітики BND наразі не прогнозують масштабного та відкритого нападу російської армії на країни Північноатлантичного альянсу. Водночас вони очікують від Москви агресивних дій меншого калібру, спрямованих насамперед проти Балтійського регіону.

"Ми маємо готуватися до спроб залякування та подальшого втручання", — попередив Мартін Єґер, окреслюючи найближчі інструменти російського тиску. За його прогнозами, Кремль не зупиниться на звичайних гібридних операціях, тому "ймовірно, знову будуть і ядерні погрози".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Естонія стягує війська до кордону з Росією та готується до зіткнення.