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На Германию обрушились мощные ливни: есть погибшие и пропавшие без вести (ФОТО, ВИДЕО)

Течение рек, вышедших из берегов, уносило местных жителей

сегодня, 14:51
Автор:

Денис Подставной








Сильные ливни накрыли Германию. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

На Германию обрушились мощные ливни: есть погибшие и пропавшие без вести (ФОТО, ВИДЕО)

На Германию обрушились сильные ливни. Фото: Reuters

Как стало известно, на страну обрушился циклон под названием "Бернд". Он принес с собой мощные ливни, которые накрыли сразу несколько федеральных земель. 

На Германию обрушились мощные ливни: есть погибшие и пропавшие без вести (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Фото: Reuters

По информации СМИ, в одном из районов, где бушует циклон, мужчину унесло течением реки, когда тот пытался спасти свой участок земли, к которому подступалась вода. 

На Германию обрушились мощные ливни: есть погибшие и пропавшие без вести (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Фото: Reuters

Похожий случай произошел на федеральной земле Баден-Вюртемберг, где 81-летнего мужчину унесло рекой, вышедшей из берегов из-за сильных дождей. На данный момент его поисками занимаются сотрудники спасательной службы. 

В немецком городе Хаген было эвакуированы жители дома престарелых, который сильно пострадал из-за ливня. 

Исходя из последних данных, в результате сильнейших дождей погибло по меньшей мере шесть человек и еще около 30 были объявлены пропавшими без вести. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Соединённые Штаты Америки страдают от сильных лесных пожаров. Пожары распространились на 10 западных штатов страны. Население эвакуируют в безопасные зоны, а на борьбу со стихией брошены тысячи сотрудников спасательной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на одну из китайских провинций обрушились смерчи. Данная вспышка торнадо является самой мощной за последние 10 лет. Как минимум три вихря из десяти были очень сильными. Некоторые из них появлялись прямо в центрах городов. Они нанесли катастрофический ущерб. Очевидцы делились фотографиями и видео с мест происшествий в социальных сетях. 


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Источник: https://www.dw.com/ru/nepogoda-v-germanii-prolivnye-dozhdi-i-ugroza-opolznej/a-58265392
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