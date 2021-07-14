США охватили сильные лесные пожары: жителей эвакуируют (ФОТО)

США охватили лесные пожары. Фото: Reuters

Западные штаты Соединённых Штатов Америки (США) охвачены лестными пожарами.

Как стало известно, из-за аномально высокой температуры воздуха растения загораются очень быстро, а огонь от них распространяется к домам местных жителей. Население эвакуируют из опасных зон. На борьбу со стихией были брошены тысячи сотрудников спасательной службы.

На данный момент остановить пожары не удается. Выжженные территории с брошенными домами и автомобилями остались в штате Вашингтон, а в соседнем Орегоне эвакуированным предоставили временное жилье.

Согласно данным Национального межведомственного пожарного центра США, примерно 60 лесных пожаров возникло в западных штатах. Ранее массовые пожары охватили 10 западных штатов.





Фото: Reuters



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