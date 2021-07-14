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Главная Новости Мир США США охватили сильные лесные пожары: жителей эвакуируют (ФОТО)
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США охватили сильные лесные пожары: жителей эвакуируют (ФОТО)

Местных жителей эвакуируют из опасных зон

сегодня, 17:31
Автор:

Денис Подставной

США охватили сильные лесные пожары: жителей эвакуируют (ФОТО)

США охватили лесные пожары. Фото: Reuters

Западные штаты Соединённых Штатов Америки (США) охвачены лестными пожарами. 

Как стало известно, из-за аномально высокой температуры воздуха растения загораются очень быстро, а огонь от них распространяется к домам местных жителей. Население эвакуируют из опасных зон. На борьбу со стихией были брошены тысячи сотрудников спасательной службы. 

На данный момент остановить пожары не удается. Выжженные территории с брошенными домами и автомобилями остались в штате Вашингтон, а в соседнем Орегоне эвакуированным предоставили временное жилье.  

Согласно данным Национального межведомственного пожарного центра США, примерно 60 лесных пожаров возникло в западных штатах. Ранее массовые пожары охватили 10 западных штатов. 

США охватили сильные лесные пожары: жителей эвакуируют (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что на китайскую провинцию Шаньдун, что на севере страны, обрушилось множество смерчей. Эта вспышка возникновения вихрей стала одной из самых мощных за последнее десятилетие. Сообщается о том, что как минимум три торнадо из десяти были сильными. Некоторые из них бушевали прямо в центрах городов. Фотографиями с мест происшествий делятся очевидцы в социальных сетях. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар. Инцидент произошел на нефтяном трубопроводе. Подводное возгорание спасатели пытались ликвидировать с кораблей. Предварительно установлено, из-за чего оно вспыхнуло. Известно, что этот подводный трубопровод принадлежит мексиканской государственной компании. Подробности — в нашей статье


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-ssha-bushuyut-krupnye-lesnye-pozhary-nachalas-evakuaciya-lyudey-foto-video-sinoptik-11481355.html
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