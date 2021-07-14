США охватили сильные лесные пожары: жителей эвакуируют (ФОТО)

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Денис Подставной
США охватили лесные пожары. Фото: Reuters
Западные штаты Соединённых Штатов Америки (США) охвачены лестными пожарами.
Как стало известно, из-за аномально высокой температуры воздуха растения загораются очень быстро, а огонь от них распространяется к домам местных жителей. Население эвакуируют из опасных зон. На борьбу со стихией были брошены тысячи сотрудников спасательной службы.
На данный момент остановить пожары не удается. Выжженные территории с брошенными домами и автомобилями остались в штате Вашингтон, а в соседнем Орегоне эвакуированным предоставили временное жилье.
Согласно данным Национального межведомственного пожарного центра США, примерно 60 лесных пожаров возникло в западных штатах. Ранее массовые пожары охватили 10 западных штатов.
Фото: Reuters
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар. Инцидент произошел на нефтяном трубопроводе. Подводное возгорание спасатели пытались ликвидировать с кораблей. Предварительно установлено, из-за чего оно вспыхнуло. Известно, что этот подводный трубопровод принадлежит мексиканской государственной компании. Подробности — в нашей статье.
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