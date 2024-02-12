На карнавале в Германии высмеяли российского патриарха Кирилла

11 ноября в Германии открылся новый карнавальный сезон, который удивляет благодаря платформам с фигурками от местных дизайнеров и скульпторов, пытающихся привлечь внимание к мировым проблемам. Одна из таких платформ была посвящена Владимиру Путину и российскому патриарху Кириллу.



В Германии высмеяли Путина и патриарха Кирилла. Фото из открытых источников

12 февраля в Германии отмечают "розовый понедельник", считающийся одним из самых громких дней во время карнавального сезона. В центральном шествии приняли участие около 8 тыс. человек, в том числе 30 духовых оркестров и 110 тематических платформ.

Особое внимание привлекла платформа местного скульптора Жака Тилли, который представил неожиданную сцену между президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. На платформе также надпись по-английски "Из России с любовью", а слово Love закрашено в традиционные цвета ЛГБТ-сообществ.

Немецкий художник Жак Тилли не в первый раз привлекает внимание своими скульптурами на фестивале. В прошлом году скульптор изобразил Владимира Путина в ванной с кровью, намекая на жестокую агрессию президента России по отношению к Украине.





Помимо Путина и патриарха Кирилла были платформы с канцлером Германии Олафом Шольцом, у которого пустая голова, а также Адольф Гитлер, скрывающийся под маской, и сцена в которой террорист ХАМАС толкает палестинскую семью под дуло израильского танка.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц отправился с визитом в США и нашел своего двойника среди американских сенаторов.

Также "Комментарии" писали, что еще одна страна запретила въезд патриарху Кириллу.