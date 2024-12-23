На Трампа надежды мало: в Германии назвали год, когда Путин может напасть на страны НАТО

К 2029 или 2030 году российский диктатор Владимир Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Может начаться полномасштабная война со странами Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Deutsche Welle".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Германии успокоил, что на сегодняшний день военного нападения России на страны НАТО не ожидается. В то же время, отметил Писториус, все может измениться спустя какое-то время, ведь хозяин Кремля Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы. По словам министра, сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", — считает глава немецкого Минобороны.

Борис Писториус также подчеркнул, что "если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь возрастет".

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкая армия должна не терять драгоценное время и быть пригодной к войне. Такое заявление в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group сделал министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Spiegel".

Министр обороны призвал к значительному увеличению оборонного бюджета.

Также издание "Комментарии" сообщало – Писториус может представить себе немецких солдат в Украине: но есть одно условие.



