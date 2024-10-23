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На выборах в Германии победил неожиданный кандидат: его имени не было в бюллетене

Неожиданный победитель выборов мэра в Германии отказался от должности.

23 октября 2024, 16:37
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Slava Kot

В городке Биссинген-ан-дер-Тек произошел необычный инцидент во время выборов мэра. Заместитель мэра Зигфрид Негеле победил на выборах, хотя его имя даже не было в бюллетене. Несмотря на это, после оглашения результатов Негеле решил отказаться от должности.

На выборах в Германии победил неожиданный кандидат: его имени не было в бюллетене

Выборы в Германии. Фото из открытых источников

61-летний Зигфрид Негеле не подавал официальную кандидатуру на участие в выборах мэра. Однако избиратели, имея возможность свободно вписать имя своего кандидата в специальную строчку бюллетеня, массово избрали именно его. Таким образом, он получил 811 голосов, что составляет 50,5%, то есть абсолютное большинство голосов.

Как сообщает Der Spiegel, избиратели были недовольны тем, что другие два кандидата, соревновавшиеся за должность мэра, имели слишком малый административный опыт, а их выступление перед обществом было неубедительным.

Негеле, работавший заместителем мэра в течение 25 лет, несмотря на неожиданную победу, решил не принимать должность городского головы. После недели раздумий он заявил, что учел все факторы, в частности свою профессиональную и личную ситуацию, а также текущее законодательство. В результате Негеле объявил, что не будет претендовать на должность мэра.

Зигфрид Негеле предложил провести повторные выборы, отметив, что это наиболее разумное решение для общества городка Биссинген-ан-дер-Тек с 3500 жителями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае на голосовании в Польше, где один единственный кандидат проиграл выборы.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, что показали, какие органы власти хотели бы изменить украинцы, если бы в Украине прошли выборы. Лидером стала Верховная Рада.



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Источник: https://www.spiegel.de/panorama/bissingen-an-der-teck-in-baden-wuerttemberg-mann-wird-ungewollt-zum-buergermeister-gewaehlt-und-lehnt-ab-a-00b9e742-ffea-4b49-bfa9-12ac6192f8b1
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