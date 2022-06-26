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Накануне саммита G7 Шольц передал жесткий «привет» Путину

Олаф Шольц послал предупреждение Путину

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Нерушимая сплоченность – это четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Запад остается единым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter канцлера Германии Олафа Шольца.

Накануне саммита G7 Шольц передал жесткий «привет» Путину

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Твиттер Олафа Шольца

Канцлер Германии отметил, что президент России Владимир Путин должен получить четкое послание от политических элит Запада о том, что они остаются едины и о том, что они остаются вместе.

"Это наше четкое послание президенту Путину. Приветствую с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", — написал Шольц, подкрепив свой пост фото с президентом США Джо Байденом, который уже также прибыл в Германию на саммит.

Отметим, сегодня в баварском замке в Баварии стартует трехдневный саммит "Большой семерки". Ключевыми темами обсуждения мировых лидеров должна стать ситуация в Украине, а также рост цен на энергоносители и продовольствие. Также отдельно будет обсуждаться ситуация с климатом в мире, а также влияние Китая на процессы в мире.                                                                                          

Ранее в эксклюзивном интервью нашему изданию эксперты рассказали о главных вопросах, которые будут обсуждаться на саммите "Большой семерки", разобрав, что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита и какие ожидания у украинского общества.

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Источник: https://twitter.com/olafscholz
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