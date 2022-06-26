Накануне саммита G7 Шольц передал жесткий «привет» Путину

Нерушимая сплоченность – это четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Запад остается единым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter канцлера Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Твиттер Олафа Шольца

Канцлер Германии отметил, что президент России Владимир Путин должен получить четкое послание от политических элит Запада о том, что они остаются едины и о том, что они остаются вместе.

"Это наше четкое послание президенту Путину. Приветствую с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", — написал Шольц, подкрепив свой пост фото с президентом США Джо Байденом, который уже также прибыл в Германию на саммит.

Отметим, сегодня в баварском замке в Баварии стартует трехдневный саммит "Большой семерки". Ключевыми темами обсуждения мировых лидеров должна стать ситуация в Украине, а также рост цен на энергоносители и продовольствие. Также отдельно будет обсуждаться ситуация с климатом в мире, а также влияние Китая на процессы в мире.

Ранее в эксклюзивном интервью нашему изданию эксперты рассказали о главных вопросах, которые будут обсуждаться на саммите "Большой семерки", разобрав, что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита и какие ожидания у украинского общества.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве с утра раздались взрывы – над столицей черный дым: стали известны подробности. Позже спасатели показали кадры, как приходится доставать людей из под завалов после ракетной атаки России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!