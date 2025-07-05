Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего недавнего выступления сделал громкое заявление, поднявшее волну беспокойства в стране. Глава правительства фактически прямо обвинил Россию в совершении атак на германскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что эти враждебные действия российских спецслужб происходят прямо сейчас. Заявление Мерца разместил Telegram-канал ClashReport.

Германия. Фото: из открытых источников

Канцлер прямо обвинил Россию в атаках на Германию.

"Россия уже атакует нас сегодня. У нас есть нападения на инфраструктуру, поджог, то, что произошло в казармах в последние дни. Почти все следы ведут в Россию", — подчеркнул канцлер.

Немецкий лидер упомянул не только абстрактные угрозы, но и конкретные проявления. В частности, поджоги и события, которые недавно имели место в военных казармах, являются тревожными сигналами.

Заявления канцлера подчеркивают, что Россия, по всей вероятности, использует не только военные, но и другие методы влияния. Это может быть частью более широкой гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в странах Европы.

Немецкие власти, очевидно, активно расследуют эти инциденты. Выводы расследований, по словам Фридриха Мерца, указывают на российский след. Это вызывает серьезную обеспокоенность немецких властей относительно национальной безопасности государства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – четверо депутатов Бундестага от Партии зелёных обратились к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом увеличить финансирование помощи Украине. Об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".



