Навальный рассказал, во сколько денег обошлось возвращение к жизни в клинике "Шарите"

Алексей Навальный, отравленный 20 августа в аэропорту “Томска” химическим оружием “Новичок”, рассказал, сколько стоило его лечение в немецкой клинике “Шарите” и кто его оплатил. Об этом российский оппозиционер написал на своей странице в Instagram.

По словам Навального, выход из комы и лечение обошлось в 49 тысяч евро. Эти деньги предоставили три россиянина: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

" Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин, — рассказывает Навальный. - Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе. Расходы выглядят так: 1. Самолет, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы ".

Сейчас Навальный остается в Германии, где продолжает восстанавливаться после отравления. Его личные счета заморожены, а имущество в РФ под арестом.



Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который восстанавливается после отравление химическим оружием “Новичок”, резко высказался о том, кто может стоять за покушением на его жизнь. Об этом Навальный рассказал в интервью Der Spiegel.





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