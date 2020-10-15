Навальный рассказал, во сколько денег обошлось возвращение к жизни в клинике "Шарите"

Язык
BTC/USD
11403.13
ETH/USD
379.40
LTC/USD
50.12
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Елена Волкова
Алексей Навальный, отравленный 20 августа в аэропорту “Томска” химическим оружием “Новичок”, рассказал, сколько стоило его лечение в немецкой клинике “Шарите” и кто его оплатил. Об этом российский оппозиционер написал на своей странице в Instagram.
По словам Навального, выход из комы и лечение обошлось в 49 тысяч евро. Эти деньги предоставили три россиянина: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.
Сейчас Навальный остается в Германии, где продолжает восстанавливаться после отравления. Его личные счета заморожены, а имущество в РФ под арестом.
Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который восстанавливается после отравление химическим оружием “Новичок”, резко высказался о том, кто может стоять за покушением на его жизнь. Об этом Навальный рассказал в интервью Der Spiegel.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости