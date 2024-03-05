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"Не похож на лидера": бывший генсек НАТО жестко раскритиковал Шольца

По его словам, немецкий канцлер является нерешительным лидером, особенно во время войны в Украине.

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительные действия. Он сказал, что во время военного противостояния в Украине мира нужны руководители государств, которые будут действовать более уверенно, сообщает Spiegel .

"Не похож на лидера": бывший генсек НАТО жестко раскритиковал Шольца

Андерс Фог Расмуссен (фото из открытых источников)

"Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медленный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера", — сказал Расмуссен.

Бывший генсек Альянса продолжил, что не может понять, почему власти Германии до сих пор не поставляют в Украину дальнобойные ракеты Taurus. Он говорит, что европейские государства должны перейти на военную экономику и помочь Украине необходимым оружием.

"Мы должны наконец-то осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно к выборам в США", — подчеркнул Расмуссен.

Политик отмечает, что Украина должна как можно быстрее пригласить к вступлению в Альянс.

"Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить аргумент, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине идет война", — сказал он.

Как он продолжил, Путин не будет останавливаться до тех пор, пока Украина не будет членом НАТО, поэтому Запад должен "разорвать этот круг".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у КГБ есть на Шольца какая-то папочка. Михаил Макарук обратил внимание на то, что, несмотря на призывы даже своих депутатов и депутатов от ультраправой партии, Олаф Шольц категорически отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, каждый раз придумывая все новые и новые поводы.

По его словам, такие действия Шольца являются политическим самоубийством, и непонятно, зачем он себя так ведет. Военный не исключил, что канцлер все же одобрит поставки дальнобойных ракет Украине, поскольку над ним уже откровенно насмехаются не только граждане его страны, но и британцы с французами.
 



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