Бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительные действия. Он сказал, что во время военного противостояния в Украине мира нужны руководители государств, которые будут действовать более уверенно, сообщает Spiegel .

Андерс Фог Расмуссен (фото из открытых источников)

"Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медленный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера", — сказал Расмуссен.

Бывший генсек Альянса продолжил, что не может понять, почему власти Германии до сих пор не поставляют в Украину дальнобойные ракеты Taurus. Он говорит, что европейские государства должны перейти на военную экономику и помочь Украине необходимым оружием.

"Мы должны наконец-то осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно к выборам в США", — подчеркнул Расмуссен.

Политик отмечает, что Украина должна как можно быстрее пригласить к вступлению в Альянс.

"Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить аргумент, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине идет война", — сказал он.

Как он продолжил, Путин не будет останавливаться до тех пор, пока Украина не будет членом НАТО, поэтому Запад должен "разорвать этот круг".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у КГБ есть на Шольца какая-то папочка. Михаил Макарук обратил внимание на то, что, несмотря на призывы даже своих депутатов и депутатов от ультраправой партии, Олаф Шольц категорически отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, каждый раз придумывая все новые и новые поводы.

По его словам, такие действия Шольца являются политическим самоубийством, и непонятно, зачем он себя так ведет. Военный не исключил, что канцлер все же одобрит поставки дальнобойных ракет Украине, поскольку над ним уже откровенно насмехаются не только граждане его страны, но и британцы с французами.

