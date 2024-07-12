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Не только у Байдена трусливая позиция: еще один лидер боится раздражать Кремль

Канцлер Олаф Шольц не поддержал идею предоставить Украине разрешение избивать западным оружием вглубь России, сообщает Bild

сегодня, 13:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского о снятии ограничений использования западного оружия в борьбе против российских оккупантов.

Не только у Байдена трусливая позиция: еще один лидер боится раздражать Кремль

Олаф Шольц

В частности, как отметил Шольц, никто не планирует изменять существующие требования и руководящие принципы, и на это есть веские причины.

"Наша задача – обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между РФ и НАТО. А это требует мудрости, ясности и жесткости", — заявил Шольц.

На саммите НАТО Зеленский призвал страны-члены снять все ограничения на использование западного оружия.

"Если мы хотим победить и сохранить страну, то все эти ограничения должны быть отменены. Если РФ напала на нас и убила наших детей, то это безумие, что нам не разрешают атаковать эту военную базу [с которой осуществлялась атака]", — сказал Зеленский. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина ожидала того, что США позволят ВСУ избивать вглубь российских территорий американским оружием после того, как РФ ударила по детской больнице "Охматдет". Буквально сразу представители Белого дома заявили, что эта кровавая атака ничего не меняет. Как отметили украинские эксперты, просто для американцев атака по детской больнице – это лишь эпизод войны , который ничего не изменю.

Впоследствии в Белом доме попытались неуклюже оправдаться , почему не позволяют Украине наносить удары вглубь России. Там заявили, что Россия – просто большая страна, и ВСУ не смогут уничтожить все аэродромы. Поэтому посоветовали украинцам сконцентрироваться на ударах по оккупированным территориям. Впоследствии что-то подобное повторил и Байден.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian
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сегодня, 12:55

Ми вже маємо одних сміливців. Їм було мало відірватись по живому від одного цілого. Щоб мати можливість безкарно дерибанити те що їм дісталось від совка. Замість того щоб розвиватись просто використовували як всі юдейці вони не створюють, вони використовують те що привласнили, а використавши шукають де ще отримати. Для цього нахабно і сміливо задирають сусідів за спинами терпіл. Юдейцям прибуток від цього, а от терпілам смерть і руїни на пів їхньої країни, яку в них кошерно узурпували.


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