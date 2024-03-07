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Не в тренде. Шольц хочет мирных переговоров между Украиной и РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц действительно хочет, чтобы между Украиной и РФ рано или поздно все же состоялись мирные переговоры, об этом сообщает Politico. По мнению журналистов, именно поэтому он не дает Киеву ракеты Taurus

сегодня, 15:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Отказ Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты связан именно с тем, что он рассчитывает, что, наконец, между Украиной и Россией состоятся мирные переговоры. При этом как подчеркивает издание, в пользу немцев играет ситуация в Соединенных Штатах, где никак не могут принять решение о выделении финансовой помощи Украине.

Не в тренде. Шольц хочет мирных переговоров между Украиной и РФ

Олаф Шольц

При этом журналисты напоминают, что в Германии осенью 2025 должны пройти выборы и Шольц уже начинает к ним готовиться. Дело в том, что у канцлера сейчас самый низкий рейтинг на фоне того, что в коалиции происходит беспорядок, а экономика страны падает.

Как это странно не звучит, отмечает издание, но есть один вопрос, в котором Шольц имеет поддержку избирателей, и это вопрос Украины. Дело в том, что он позиционирует себя как "канцлер мира" и его избирателям это нравится.

При этом Politico напомнило, что согласно результатам последнего опроса, только 20% избирателей считают, что Германия должна делать больше в вопросе военной помощи Украине, 40% респондентов ответили, что ФРГ предоставила достаточно помощи Киеву, такое же количество немцев заявили, что " все зашло слишком далеко".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц под разными предлогами отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты. В частности, он выразил опасение, что именно немецкими ракетами могут быть поражены цели в Москве, что втянет Берлин в войну. При этом президент Франции Эммануэль Макрон назвал такую позицию "трусостью".

Портал "Комментарии" сообщал, что, вероятно, Соединенные Штаты будут склонять Киев к проведению мирных переговоров с Россией. При этом эксперты подчеркивали, что Шольц такому решению будет аплодировать стоя.




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Источник: https://www.politico.eu/article/germanys-ukraine-policy-is-incoherent-for-a-reason/
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