Немцы не в восторге от Мерца и его правительства: о чем говорят результаты нового опроса

Почти через 100 дней после начала работы консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца имеет самый низкий уровень поддержки среди граждан с момента своего формирования.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Среди немецких респондентов удовлетворение работой правительства резко снизилось: только 29% респондентов выразили одобрение, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. Это худший результат с момента вступления правительства в должность в начале мая. Как отмечает агентство, в следующую среду исполняется 100 дней с момента прихода правительства Мерца к власти.

Опрос также показал, что 69% респондентов не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой правящей коалиции.

Сам Мерц также испытывает значительную потерю доверия со стороны общественности.

Лишь 32% немцев, участвовавших в опросе, заявили, что довольны его руководством, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем месяце. Две трети теперь выражают недовольство.

Опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap, был проведен среди 1321 избирателя с правом голоса с понедельника по среду на этой неделе.

