Немцы не в восторге от Мерца и его правительства: о чем говорят результаты нового опроса
НОВОСТИ

Немцы не в восторге от Мерца и его правительства: о чем говорят результаты нового опроса

Как свидетельствуют данные опроса, рейтинг правительства Мерца в Германии упал до рекордно низкого уровня

8 августа 2025, 13:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Почти через 100 дней после начала работы консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца имеет самый низкий уровень поддержки среди граждан с момента своего формирования.

Немцы не в восторге от Мерца и его правительства: о чем говорят результаты нового опроса

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Среди немецких респондентов удовлетворение работой правительства резко снизилось: только 29% респондентов выразили одобрение, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. Это худший результат с момента вступления правительства в должность в начале мая. Как отмечает агентство, в следующую среду исполняется 100 дней с момента прихода правительства Мерца к власти.

Опрос также показал, что 69% респондентов не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой правящей коалиции.

Сам Мерц также испытывает значительную потерю доверия со стороны общественности.

Лишь 32% немцев, участвовавших в опросе, заявили, что довольны его руководством, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем месяце. Две трети теперь выражают недовольство.

Опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap, был проведен среди 1321 избирателя с правом голоса с понедельника по среду на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Германии прокомментировало ход переговоров по передаче систем противовоздушной обороны Patriot для нужд ВСУ. Как отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в настоящее время у Берлина нет точного подтверждения от Соединенных Штатов Америки относительно конкретных сроков, когда американская сторона сможет поставить системы Patriot на замену тем, которые Германия планирует передать Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина этого долго ждала: Мерц выступил с важным заявлением об ударах по РФ.




