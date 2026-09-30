Немецкая партия "подруги Путина" меняет свое название с 1 октября: какое новое название

Немецкая партия BSW, основанная Сарой Вагенкнехтом, официально меняет название. С 1 октября 2026 года из ее названия исчезнет имя политика, однако аббревиатура BSW останется неизменной.

Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников

Новое полное название партии на украинском звучит как "Альянс за социальную справедливость и экономическое благоразумие". Соответствующее решение партийный съезд принял ранее, а его вступление в силу отложили до октября. Официальные материалы BSW подтверждают, что новое название начнет использовать именно с 1 октября.

Почему партия отказалась от имени Вагенкнехта

После основания в 2024 году партия называлась "Альянс Сары Вагенкнехт". Само имя основательницы должно было сделать новую политическую силу узнаваемой на фоне других партий Германии. Генеральный секретарь BSW Оливер Рунерт объяснял, что использование имени Вагенкнехта изначально рассматривалось как временное решение. По его словам, популярность основательницы помогла сформировать узнаваемость партии, а впоследствии аббревиатура BSW стала самостоятельным брендом.

В самой же партии "подруги Путина" сравнили переименование с известным ребрендингом шоколадного батончика Raider, в свое время получившего название Twix.

"Люди постарше помнят: Raider теперь называется Twix. В остальном ничего не меняется. С BSW ситуация достаточно похожа", – говорится в заявлении BSW.

Сара Вагенкнехт основала BSW после продолжительного периода работы в "Левой партии", где была депутатом Бундестага и возглавляла парламентскую фракцию. В ноябре 2025 года политик объявила об уходе с поста лидера созданной ею партии. Однако она продолжила оставаться важнейшей фигурой BSW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сара Вагенкнехт предложила "план мира", который порадует Путина.