Немецкие компании, продолжающие вести бизнес в России (СПИСОК)

Несмотря на полномасштабную войну и российскую агрессию часть крупных компаний мира, включая германские, продолжает вести активную деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Немецкие компании продолжают вести бизнес в России. Фото: Storck, Hersteller, dpa

В начале полномасштабного вторжения действия Российской Федерации подверглись публичному осуждению. Кроме международных санкций от государств, компании сами отмечают выход из российского рынка из-за нападения на территорию Украины. К таким компаниям можно отнести McDonald's, H&M или Ikea, однако часть компаний до сих пор продолжают свою деятельность в России и через налоги спонсируют Кремль и его военную кампанию.

Особый резонанс вызвала французская компания овощных консервов Бондюэль, которая поздравила русских солдат с Новым годом и вероятно поставляла им продукцию. Хотя французы назвали такую новость фейковой, однако отметили, что их цель — "обеспечить населению доступ к основным продуктам питания".

Как сообщает Bild, 21 немецкая компания продолжает работать и предоставлять свои услуги в России.

"К ним относятся такие компании как Braun, Fresenius и Siemens Healthineers. Входят модная сеть New Yorker и производитель кондитерских изделий Storck (Toffifee, Merci, Nimm2)", — пишут в Bild .

Лидер рынка йогуртов Ehrmann продолжает продавать свою продукцию, хотя отметил. Что воздерживается от дальнейших инвестиций. Немецкий производитель шоколада Ritter Sport отмечает, что прекратил инвестиции и рекламу, а средства с российского рынка пойдут на благотворительность, однако не отметил, на какое именно пожертвование планируют передать доходы.

Также продолжают работать в России немецкие фармацевтические компании, такие как Bayer и Merck.

Список из немецких компаний, продолжающих в тех или иных масштабах вести бизнес в России, можно просмотреть ниже:

Braun

Fresenius

Siemens Healthineers

New Yorker

Storck (Toffifee, Merci, Nimm2)

Bayer

Merck

Ehrmann

Ritter Sport

Tom Tailor

Beiersdorf (включая Nivea)

Allianz

Bosch

DB Schenker

Miele

SAP

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС выступает против фармакологических санкций в отношении России и критикует украинские власти из-за новых правок в законе.

Также "Комментарии" писали о заявлении Олафа Шольца, который говорит о предстоящем сотрудничестве с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!