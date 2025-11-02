Немецкие компании заплатили Путину почти 2 миллиарда долларов на финансирование войны против Украины

Несмотря на полномасштабную войну, немецкие компании продолжают платить миллиарды долларов налогов в российский бюджет, фактически финансируя военную машину Путина. Об этом говорится в совместном отчете Киевской школы экономики (KSE), B4Ukraine и инициативе Squeezing Putin Initiative, цитируемом Euronews.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным исследования, с момента вторжения России в Украину в 2022 году немецкие фирмы перечислили в российскую казну около 2 миллиарда долларов (1,72 млрд евро) налогов. Это равняется стоимости примерно 10 000 ударных беспилотников Shahed, которые Россия использует для атак на украинские города.

Несмотря на многочисленные призывы к выходу, более половины работавших в России до начала вторжения немецких компаний остаются там и сегодня. Среди них известные бренды, такие как производитель сыра Hochland и компания Knauf.

Представители Hochland заявили, что продолжают работу из-за "ответственности перед 1800 работниками и их семьями", несмотря на то, что "решительно осуждают неоправданную войну российского правительства". Компания признает существенное падение доходности в 2024 году, но не планирует выход из российского рынка. Она утверждает, что "российское государство получит еще больше прибыли", если компания выйдет из рынка. Кроме того, в Hochland указывают, что "еще не потеряли надежду на окончательное возвращение России в западное сообщество ценностей".

"Компании поддерживают военную экономику России из-за налогов, которые они платят", — отмечает директор коалиции B4Ukraine Незир Синани.

По его словам, иностранный бизнес фактически способствует финансированию российской агрессии.

В 2024 году международные компании в целом уплатили российскому государству не менее 20 миллиардов долларов налогов, из которых 594 миллиона приходятся на немецкие фирмы. Как отмечает KSE, эти средства эквивалентны финансированию более миллиона российских солдат. Немецкие компании стали вторыми по масштабу налогоплательщиками в России после американских корпораций.

Российские власти намеренно усложняют выход иностранных компаний из страны. Налог на продажу активов вырос до 35%, а скидка, которую бизнес должен предложить при продаже, увеличилась до 60%. Кроме того, сделки стоимостью более 50 миллиардов рублей теперь требуют личного разрешения Владимира Путина.

Это делает выход с российского рынка не только финансово убыточным, но и политически рискованным. Однако, как отмечает Синани, стоимость оставления гораздо ниже, чем моральная цена участия в финансировании войны.

"Через одиннадцать лет после начала агрессии России против Украины мы видим очень незначительный прогресс в выводе компаний с рынка, напрямую связанного с финансированием российской военной машины. Оставьте ключи и немедленно уходите. Цена, которую платят компании, намного выше, чем стоимость выхода из страны, потому что она измеряется сотнями тысяч жизней", – подчеркивает Синани.

