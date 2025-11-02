Німецькі компанії заплатили Путіну майже 2 мільярди доларів на фінансування війни проти України

Попри повномасштабну війну, німецькі компанії продовжують сплачувати мільярди доларів податків до російського бюджету, фактично фінансуючи військову машину Путіна. Про це йдеться у спільному звіті Київської школи економіки (KSE), B4Ukraine та ініціативи Squeezing Putin Initiative, який цитує Euronews.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними дослідження, з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році німецькі фірми перерахували до російської казни близько 2 мільярдів доларів (1,72 млрд євро) податків. Це дорівнює вартості приблизно 10 000 ударних безпілотників Shahed, які Росія використовує для атак на українські міста.

Попри численні заклики до виходу, понад половина німецьких компаній, що працювали в Росії до початку вторгнення, залишаються там і сьогодні. Серед них відомі бренди, як-от виробник сиру Hochland і компанія Knauf.

Представники Hochland заявили, що продовжують роботу через "відповідальність перед 1800 працівниками та їхніми родинами", попри те, що "рішуче засуджують невиправдану війну російського уряду". Компанія визнає суттєве падіння прибутковості у 2024 році, але не планує вихід із російського ринку. Вона стверджує, що "російська держава отримає ще більше прибутку", якщо компанія вийде з ринку. Крім того, у Hochland вказують, що "ще не втратили надію на остаточне повернення Росії до західної спільноти цінностей".

"Компанії підтримують воєнну економіку Росії через податки, які вони сплачують", — наголошує директор коаліції B4Ukraine Незір Сінані.

За його словами, іноземний бізнес фактично сприяє фінансуванню російської агресії.

У 2024 році міжнародні компанії загалом сплатили російській державі щонайменше 20 мільярдів доларів податків, із яких 594 мільйони припадають на німецькі фірми. Як зазначає KSE, ці кошти еквівалентні фінансуванню понад мільйона російських солдатів. Німецькі компанії стали другими за масштабом платниками податків у Росії після американських корпорацій.

Російська влада навмисно ускладнює вихід іноземних компаній із країни. Податок на продаж активів зріс до 35%, а знижка, яку бізнес повинен запропонувати при продажу збільшилася до 60%. Крім того, угоди вартістю понад 50 мільярдів рублів тепер вимагають особистого дозволу Володимира Путіна.

Це робить вихід із російського ринку не лише фінансово збитковим, а й політично ризикованим. Однак, як зазначає Сінані, вартість залишення набагато нижча, ніж моральна ціна участі у фінансуванні війни.

"Через одинадцять років після початку агресії Росії проти України ми бачимо дуже незначний прогрес у виведенні компаній з ринку, безпосередньо пов’язаного з фінансуванням російської військової машини. Залиште ключі та негайно йдіть Ціна, яку платять компанії, набагато вища, ніж вартість виходу з країни, бо вона вимірюється сотнями тисяч життів", – підсумував Сінані.

