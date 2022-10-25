Немецкие власти активизировались в поддержке Украины: о чем это говорит - что изменилось

Во вторник, 25 октября, в Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – впервые с начала широкомасштабной российской агрессии. Сегодня же немцы солировали на конференции касательно восстановления нашей страны, проходящей в Берлине. О чем говорят активизировавшиеся действия немецких властей в ракурсе поддержки Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: из открытых источников

Политики Германии поняли, что немецкое общественное мнение – на стороне Украины, за оказание большей поддержки нам

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что такое поведение немецких политиков (и президента Штайнмайера, и канцлера Шольца, который стал активнее "топить" за Украину) можно пояснить электоральными настроениями.

"В Германии процесс выборов в разные органы власти происходит перманентно. И дает возможность делать замеры "температуры по палате" — как избиратели относятся к тем или иным партиям и их решениям. И около месяца назад, накануне местных выборов, социал-демократы на фоне снижения своих рейтингов, сменили риторику. Начали заявлять, что будут больше помогать Украине, даже передали нам, наконец, зенитный ракетный комплекс IRIS-T. И в итоге прошли эти выборы с неплохим результатом. После чего поняли, что немецкое общественное мнение – на стороне Украины, за оказание большей поддержки нам", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает он, правящие круги ФРГ активизировали свою деятельность, как минимум публичную, в поддержку Украины. И это позитивно для них отражается на рейтингах.

"Такая ситуация говорит о прагматическом подходе немецких политиков. И пока на стороне Украины будет общественное мнение, будет и поддержка руководства ФРГ, – уверен Виктор Таран. – Так что мы и далее должны активно действовать на фронтах, показывая свою способность, свое желание деоккупировать территории. Мы должны быть активны дипломатически. И, конечно, должны и далее себя позитивно проявлять украинская диаспора в Германии, а также те украинцы, которые перебрались туда из-за войны и надеются вернуться. А пока они отлично себя показывают там – учат язык, идут на работу, не стремясь жить на пособия. Немцы это видят – отсюда и такая реакция. И за это следует прежде всего благодарить украинское активное общество. Во многом от которого и зависит – будут ли европейские политики, европейцы в целом – настаивать на увеличении поддержки Украине в противостоянии российской агрессии".

А еще не так давно Штайнмайер разработал т.н. "формулу Штайнмайера", которая предусматривала уступки России со стороны Украины

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько рассуждает так:

"Визит президента ФРГ Штайнмайера в нашу страну, его заявления о важности поддерживать нас в противостоянии с РФ, свидетельствуют об окончательном изменении позиции Германии в войне в Украине. Штайнмайер сказал, что украинцы могут полностью рассчитывать на его страну. Даже не верится, что это то немецкое должностное лицо, которое разработало т.н. "формулу Штайнмайера", которая предусматривала уступки России со стороны Украины. Теперь об этом нет и речи".

Штайнмайер, подчеркивает эксперт, едва ли не последний из когорты топов немецкой политики, веривший, что РФ можно умиротворить путем уступок.

"Это была ошибка. Как и "Северные потоки". Ошибка, стоившая ФРГ и средств, и имиджевых потерь. И теперь Германия, уверен, будет только увеличивать помощь Украине в финансовом и милитарном измерениях. Это значит, что наша страна продолжит освобождать свои территории и двигаться к победе", – констатирует Владимир Манько.

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